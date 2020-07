Streit zwischen Nachbarinnen eskalierte: Mit einer Eisenstange schlug sie gegen das Partyzelt

Leben und leben lassen . . . ist nicht möglich für zwei Nachbarparteien in einem beschaulichen Dorf im Bezirk Brugg. Kaum hatte eine heute 37-jährige Frau mit ihrem Partner ihr Haus bezogen, kam es zu Streitereien mit Sarah (Name geändert), die in der gegenüberliegenden Liegenschaft wohnt. Kürzlich stand die mittlerweile 62-Jährige als Beschuldigte vor dem Bezirksgericht Brugg. Versuchte einfache Körperverletzung, Sachbeschädigung, Drohung, Beschimpfung und Tätlichkeiten wurden ihr als strafbare Handlungen zur Last gelegt.

Eskaliert ist die Situation an einem Samstag im April 2018. Die wegen Lärm aufgebrachte Sarah, ist der Anklageschrift zu entnehmen, tauchte am späten Abend am Gartenzaun auf. Mit einer Eisenstange schlug sie gegen das Partyzelt, in dem ihre Nachbarin mit einer Kollegin am Tisch sass, und durchbohrte die Wand. Auch habe Sarah die jüngere Frau als «fette Sau mit hängenden Eutern» tituliert.

Im Juli des gleichen Jahres soll die Beschuldigte ihr weiter gesagt haben, dass sie langsam auf ihre «Saugofen» und – gemeint waren die Hunde – «Drecks­viecher» aufpassen müsse. Später im gleichen Monat kam es gemäss Anklageschrift zu einer Rangelei zwischen Sarah und dem Partner ihrer Nachbarin. Die Beschuldigte habe mit Händen und Füssen um sich geschlagen und die Brille des Mannes getroffen.