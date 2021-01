Streit um Adressänderung: Pro Linn hat sich in Aarau Hilfe geholt

Derzeit herrschen frostige Temperaturen auf dem Bözberg, ein kalter Wind weht über die idyllische Winterlandschaft. Das liegt nicht nur an der Jahreszeit, sondern auch an der neu entfachten Diskussion um die Adressen im Ortsteil Linn. Geht es nach dem Verein Pro Linn mit mehr als 400 Mitgliedern, soll Linn bald wieder Linn heissen. Der mit der Fusion zur Gemeinde Bözberg gelöschte Ortschaftsname soll wiederhergestellt werden. Linn soll keine Strassenbezeichnung mehr sein, wie es heute der Fall ist, sondern wieder Ortschaftsname mit der Bözberger Postleitzahl 5225.

Dieses Vorhaben des Vereins Pro Linn ist das Resultat jahrelanger akribischer Vorbereitungen durch den Aufbau eines grossen Netzwerkes mit freundschaftlichen Kontakten zur Aargauer Regierung und zu zahlreichen Grossräten. Ein vor einem Jahr vom Regierungsrat beantworteter Vorstoss hat den Weg frei gemacht, ein Gesuch zur Wiederherstellung des Ortschaftsnamens aufzusetzen.

Kritisch sieht dies der Bözberger Gemeinderat. Vor Weihnachten schrieb die Behörde in einem offenen Brief, es stimme sie zutiefst nachdenklich, «dass der Verein Pro Linn in dieser Zeit, in welcher auch der Alltag vieler Menschen in unserer Gemeinde von grossen Sorgen, Existenzängsten und quälender Ungewissheit geprägt ist, nichts Besseres weiss, als erneut mit der längst entschiedenen Adressfrage aufzuwarten».

Unterschreiben können alle, handeln müssen die Linner

Was vielen nicht bewusst ist: Die Unterlagen vom Verein Pro Linn können alle Personen unterschreiben, auch von ausserhalb der Gemeinde Bözberg. Eine erneute Adressänderung betrifft die ganze Bevölkerung und alle Arbeitgeber im Ortsteil Linn, ob sie das wollen oder nicht.

Im Gegensatz zum 2012 gegründeten Dorfverein Linn, der die Pflege und den Aufbau von Dorftraditionen bezweckt, bemüht sich der Verein Pro Linn darum, die Linner Linde sowie das Dorf Linn und dessen Interessen auf kommunaler, kantonaler und nationaler Ebene in Erinnerung zu halten. So etwa in den sozialen Medien auf Facebook mit den Fanseiten «Linn, Aargau» und der «Linner Linde». Pro Linn setzt sich gemäss den Statuten auch auf politischer Ebene für Anliegen des Dorfs Linn ein.