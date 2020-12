Strahlende Gesichter trotz grauem Wintermorgen: Unterhag hat jetzt Nussbäume

Strahlende Gesichter an diesem grauen Wintermorgen: Im Gebiet Unterhag in Brugg wird der bestehende Obstbaumgarten erweitert. Am Freitag sind sieben Nussbäume gepflanzt worden.

Die Initiative für die Pflanzaktion kam von Landwirt David Brugger aus Veltheim, dem Pächter des Landes, sowie von der Landschaftskommis­sion. Für die Koordination zuständig war Livia Stebler, Projektleiterin Umwelt und Energie bei der Stadt. Sie äusserte sich erfreut darüber, dass auf diese Weise die Biodiversität und der Klimaschutz gefördert werden können.

Das Projekt kommt Natur und Bevölkerung zugute

Es brauche aber nicht nur einen Anstoss, sondern auch den Willen für die Umsetzung, hob Stadtrat Reto Wettstein hervor. Schön sei, dass dieses Projekt sowohl der Natur als auch der Bevölkerung zugutekomme.

Die Nussbäume an der Böschung am Rand des Areals passen gut in das wertvolle Nah­erholungsgebiet, zeigte sich Landwirt Brugger überzeugt. Er war es, der am frühen Morgen die Löcher aushob. Für Nussbäume müsse tief gegraben werden, verriet er. Voraussichtlich in vier bis fünf Jahren könnten erste Baumnüsse geerntet werden. Es handle sich um verschiedene Sorten, die alle sehr schmackhaft seien. Brugger weiss von seinem Betrieb aus Erfahrung, dass Baumnüsse beliebt sind und gerne gesammelt werden.

Tatkräftig mit der Schaufel mit angepackt hat Martin Brügger von der Landschaftskommission. Er wehrte sich an der Budgetdebatte im Einwohnerrat vor einer Woche – vergebens – gegen eine Kürzung des Beitrags an den Arten- und Landschaftsschutz. Das Geld, führte er aus, werde direkt und effizient eingesetzt – verbunden mit viel ehrenamtlicher Arbeit und zusammen mit Partnern wie dem Forst.

Waldrandaufwertung Pigidei ist bereits erfolgt

Förster Markus Ottiger wies auf die weiteren Aufwertungsmassnahmen hin, die in der Stadt in Planung sind oder realisiert werden, bei Feuchtbiotopen beispielsweise oder an den Waldrändern am Bruggerberg.

Um die Artenvielfalt zu fördern, ist bereits ein gestufter Waldrand entstanden im Gebiet Pigidei am Rebmooswerg. Dafür konnten die verschiedenen Grundeigentümer ins Boot geholt werden. Vorgenommen wurde der Eingriff nach den Richtlinien des Kantons, ausgeführt wurden die Arbeiten durch den Forstbetrieb Brugg. Die Kosten für die Massnahme wie auch für die künftige Pflege werden von der Stadt übernommen. Förster Ottiger lobte diese Re­gelung. «Das ist nachhaltiger Naturschutz.»