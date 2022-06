Störung In Umiken, Schinznach und Villnachern fehlte der Strom In Umiken, Schinznach, Villnachern und Teilen der Stadt Brugg fehlte am frühen Mittwochmorgen während zwei Stunden der Strom. Gemäss der Energieversorgerin AEW Energie AG konnte die Störung behoben werden.

Kurz vor 5 Uhr am Mittwochmorgen fehlte gleich in mehreren Gemeinden in der Region Brugg der Strom. Wie die AEW Energie AG auf Anfrage von Radio Argovia bekannt gibt, waren die Gemeinden Umiken, Schinznach, Villnachern und Teile der Stadt Brugg betroffen. Um 6.45 Uhr floss der Strom wieder, die Gründe für die Störung bleiben jedoch unbekannt.

Screenshot: Alertswiss

Auch das Alarmierungsportal Alertswiss vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz meldete den regionalen Stromausfall. (ArgoviaToday/AZ)