Stilli Warum die «Riviera 12» als Besenbeiz an der Aare diesen Sommer pausiert Das idyllisch gelegene Lokal im Villiger Ortsteil Stilli hat sich in den letzten Jahren zu einem Geheimtipp entwickelt. Eigentlich würde die Besenbeiz im Mai den Betrieb aufnehmen, doch daraus wird diese Saison nichts. Die Eigentümerin sagt, was läuft.

Die «Riviera 12» ist eine besondere Besenbeiz mit Bootsanlegestelle. Bild: zvg

Ein spontaner Sonntagsausflug direkt ans Flussufer, ein gemütlicher Apéro, ein einfaches Gericht oder ein feines Dessert: All das ermöglichte die Eigentümerfamilie Oesch der modernen «Riviera 12» in Stilli in den letzten Jahren während den Sommermonaten bei schönem Wetter, indem sie Pächterinnen engagierte. Die wunderschöne Terrasse mit dem fantastischen Blick auf die Aare war auch bei Velo- oder Bootsfahrerinnen und -fahrern sehr beliebt.

Doch diesen Frühling wird die Besenbeiz für spontane Gäste nicht offen stehen. Auf Nachfrage erklärt Theres Oesch: «Wir haben niemanden gefunden, der die Besenbeiz führen möchte, und unsere Eventagenda ist momentan auch so voll, dass sich die Besenbeiz dieses Jahr nur schlecht einfügen liesse.»

Direkt an der Aare haben sich die Gäste auf der Terrasse bei schönem Wetter sonntags etwa mit einer Apéroplatte verwöhnen lassen. Bild: Claudia Meier (21. 7. 2021)

Den Aufwand für die Besenbeiz dürfe man nicht unterschätzen. Oesch fügt an: «Falls wir einen geeigneten Partner finden, wird die Besenbeiz beispielsweise nächstes Jahr wieder aktiviert.»

Das heisst: Die Familie Oesch vermietet die «Riviera 12» weiterhin als Eventraum für mittelgrosse Feste an Private und Firmen. «Vor allem sind es Geburtstage, die bei uns gefeiert werden», fährt Theres Oesch fort.

Hochzeiten werden nicht mehr durchgeführt

Die Anlegestelle für Boote ist eine weitere Besonderheit am Standort des ehemaligen Fischrestaurants Schifflände. Die Eigentümerin berichtet: «Im Sommer haben wir Firmen, die eine Bootsfahrt durchs Wasserschloss unternehmen und dann bei uns das Abendessen einnehmen.»

So präsentiert sich die «Riviera 12» von der Aare her. Bild: Maja Reznicek

Wegen Lärmemissionen nehmen Oeschs jedoch keine Hochzeiten mehr an. Denn die «Riviera 12» befinde sich mitten im Dorf und abends sei es da wirklich sehr still, lautet die Begründung. Und deshalb vertrage sich das berechtigte Bedürfnis der jungen Leute, bis in die Morgenstunden zu feiern, nicht mir der Location.

Auf die Frage, ob im kommenden Jahr im Garten des Pavillons in Stilli wieder eine Besenbeiz möglich sei, antwortet Theres Oesch: «Ja, mit einem geeigneten Partner ist alles möglich, müsste aber auch entsprechend längerfristig geplant werden.» Für dieses Jahr würden sie gerne einzelne Events anbieten, die sie über ihren Newsletter bekannt geben.