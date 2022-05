Stilli Diese guten Freundinnen führen die «Riviera 12» durch die neue Saison Regine Eckinger aus Ehrendingen und Yvonne Bal aus Scherz eröffnen die Besenbeiz an der Aare im Villiger Ortsteil Stilli am 29. Mai.

Freuen sich darauf, die Gäste zu bewirten: Yvonne Bal (l.) und Regine Eckinger Traub sind die neuen Gastgeberinnen in Stilli. zvg

Ruhig gelegen mit unschlagbar schöner Aussicht über die Aare: Die Besenbeiz Riviera an der Dorfstrasse 12 in Stilli ist ein wahres Bijou. Während im 2021 Eva Stanek mit ihrem Team an den Wochenenden die Gäste mit viel Herzblut verwöhnte und dies mangels Zeit nicht mehr möglich ist, übernehmen nun zwei langjährige Freundinnen das Zepter: Regine Eckinger Traub aus Ehrendingen und Yvonne Bal aus Scherz. Nach ihrer Motivation gefragt antworten sie:

«Wir sind passionierte und kreative Köchinnen. Für uns ist die ‹Riviera› eine wunderbare Gelegenheit, die Gäste in einer gut eingerichteten Sommerbar an einem lauschigen Ort an der Aare mit einfachen mediterran angehauchten Leckereien zu verwöhnen.»

Dazu zählen Drinks, Apéroplättchen, Salate, Glace, Kuchen und ein wechselnder Tageshit.

Die Besenbeiz Riviera 12 in Stilli liegt direkt an der Aare. Claudia Meier (11. Juli 2021)

Offen steht die «Riviera 12» bei schönem Wetter jeweils sonntags von 12 bis 18 Uhr. Das noch relativ neue Lokal hat sich bei Velofahrern, Wanderinnen und Wasserbegeisterten schnell als Geheimtipp herumgesprochen. Die diesjährige Sommersaison beginnt am Sonntag, 29. Mai. Daneben kann das Lokal mit der grossen Terrasse auch für andere Anlässe gemietet werden.

Die beiden Frauen bringen viel Lebenserfahrung mit

Die neue Gastgeberin Regine Eckinger Traub war langjährige Kindergärtnerin und ist seit vergangenem Juli frühpensioniert. Die 62-jährige Mutter von drei erwachsenen Kindern mag es, zu kochen und die Gäste zu verwöhnen. Sie interessiert sich ausserdem für den Garten, gesunde Ernährung und Bewegung in der Natur. Die ayurvedische Küche hat es ihr besonders angetan. Sie gestaltet gerne, ist kulturaffin und bezeichnet das Singen als eines ihrer Hobbys.

Yvonne Bal (links) und Regine Eckinger Traub hoffen auf schönes Wetter. zvg

Gastgeberin Yvonne Bal ist in Holland geboren, lebt seit 1986 in der Schweiz, war von 1992 bis 1998 als Weinbäuerin im Piemont tätig und wohnt heute in Scherz. Die 59-jährige Mutter von drei Söhnen arbeitet als Physiotherapeutin und Therapeutin für Traditionelle Chinesische Medizin in einem Fitnesscenter. Als junge Frau hatte sie in einem vegetarischen Restaurant gekocht. Ihr Herz schlägt für indische und mediterrane Gerichte. Gemütliches Ambiente ist ihr wichtig.