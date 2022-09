«Stifti 22» Fachfrau Gesundheit: «Man lernt nie einfacher als in den jungen Jahren» Barbara Brönnimann arbeitet im Pflegebereich bei der Spitex Region Brugg AG. Sie hat über mehrere Ausbildungen zu ihrem heutigen Beruf gefunden. Als Schülerin hat sie noch ganz andere Berufe in die engere Auswahl genommen und entsprechende Schnupperlehren absolviert.

Barbara Brönnimann ist für die Spitex im Einsatz. zvg

Die Spitex Region Brugg AG ist eine der 50 Ausstellerinnen und Aussteller, die sich an der Berufsschau «Stifti 22» von nächster Woche im Sportausbildungszentrum Mülimatt in Brugg-Windisch beteiligen. Die gut verankerte Gesundheitsorganisation mit Hauptsitz in Windisch zählt über 140 Mitarbeitende und bietet etwa 26 Ausbildungsplätze an.

Barbara Brönnimann ist eine dieser Spitex-Angestellten. Als Kind wollte sie Prinzessin oder Sängerin werden. Eine Traumvorstellung, die viele kleine Mädchen haben, wie sie anfügt. Ihr erstes Sackgeld hat sich Barbara Brönnimann mit Garten- und Haushaltsarbeiten verdient.

Barbara Brönnimann ist Fachfrau Gesundheit EFZ. zvg

In der Oberstufe interessierte sie sich sehr für den Beruf der Landwirtin, die Arbeit als Floristin sowie die Tätigkeit als Kinderkrankenschwester. Deshalb hat sie auch in allen drei Berufen geschnuppert. Die 44-Jährige erinnert sich: «Für mich war es entscheidend, dass ich einen Beruf wähle, in dem ich Kontakt mit Menschen habe, jemandem Freude bereiten, Gutes tun und helfen kann.»

Vom Haushaltslehrjahr bis zur Nachholbildung

Nach der obligatorischen Schule absolvierte Brönnimann zuerst ein Haushaltslehrjahr und anschliessend eine zweijährige Lehre zur Lebensmittelverkäuferin. In der Folge liess sie sich während eines Jahres zur Pflegeassistentin ausbilden und startete so ihre Laufbahn im Gesundheitswesen. Brönnimann fügt an:

«Vor mittlerweile sechs Jahren – im 2016 – absolvierte ich noch die Nachholbildung als Fachfrau Gesundheit EFZ.»

Sie schlug einen Weg ein, den sie bis heute nicht bereut. Rückblickend bezeichnet sie das Haushaltslehrjahr als Schule fürs Leben: «Die Kinder und die Arbeit im Garten haben mir besonders gefallen.» Auch während ihrer Lehre zur Lebensmittelverkäuferin hat sie viel gelernt. Sie konnte sich nicht nur Wissen über die verschiedenen Lebensmittel aneignen, sondern auch zum Thema Hygiene.

Bei ihrer Tätigkeit als Pflegeassistentin hat der heute 44-Jährigen besonders gut gefallen, dass sie mit wenig Aufwand viel Gutes tun konnte. Brönnimann betont: «Der Einblick in die verschiedenen Stationen im Spital war für mich sehr bereichernd.»

Das Lernen ist ihr nicht immer einfach gefallen

Mit der Nachholbildung zur Fachfrau Gesundheit EFZ durfte Barbara Brönnimann mehr Verantwortung übernehmen, was sie motivierte. Sie erklärt:

«Es wurde mehr Gewicht auf meine Ideen sowie Inputs gelegt und ich konnte selber Entscheidungen zum Wohl der Klienten treffen.»

Die Gesundheitsfachfrau musste in alle ihre Ausbildungen sehr viel Energie investieren, da ihr das Lernen nicht immer einfach fiel.

Wenn Brönnimann nochmals jung wäre, würde sie in der Schule mehr Wert auf das Lernen und ihr Engagement legen. Den Oberstufenschülerinnen und -schülern, die vor der Berufswahl stehen, empfiehlt sie, «dass sie sich gut überlegen, was sie lernen wollen und für ihren Wunschberuf Vollgas geben».

Auch Landwirtin kam in die engere Berufswahl: Barbara Brönnimann mag Katzen. zvg

Denn man lerne nie einfacher als in den jungen Jahren, hält die Spitex-Angestellte fest, die dem Pflegebereich seit ihrer Zweitausbildung zur Pflegeassistentin treu geblieben ist. Brönnimann ist eine aufgestellte Berufsfrau, die im Alltag in der Region Brugg nicht nur regelmässig mit dem Velo anzutreffen ist, sondern in ihrem Leben eine grosse Liebe für Katzen entwickelt hat.