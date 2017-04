Ein Kongresslokal ist für eine Gemeinde wie ein Schwimmbad: Einerseits macht die Infrastruktur den Standort attraktiver und zieht Besucher an, andererseits müssen von der öffentlichen Hand meistens noch (happige) Kosten übernommen werden. Was für den im Herbst 2013 eröffneten Campussaal der Stadt Brugg und der Gemeinde Windisch gilt, ist auch für das Kultur & Kongresshaus (KuK) in Aarau und das Kultur- und Kongresszentrum Trafo in Baden der Fall. Ein Kostenvergleich dieser drei Institutionen bietet sich derzeit an, weil die Stimmbürger der Stadt Brugg am 21. Mai über Betriebsbeiträge von maximal 352 000 Franken pro Jahr für die nächsten zehn Jahre abstimmen werden.