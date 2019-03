Vor gut zwei Jahren wollte Ueli Eichenberger, der damals das Sennhütte-Stübli in Effingen führte, mit seiner Partnerin und deren Tochter nach Spanien auswandern, um dort eine Bar zu eröffnen. Dann änderte der Konditor-Confiseur seine Meinung. Der damals 68-Jährige wagte sich in ein neues Abenteuer und pachtete das Restaurant Sternen in Elfingen, das seit zwei Jahren geschlossen war und soeben den Besitzer gewechselt hatte. Zudem bezog er die Wirte-Wohnung über dem Lokal. Früher, bei Heidi und Emil Dätwiler, die den «Sternen» in vierter Generation führten, kamen die Gäste aus der ganzen Schweiz ins 290-Seelen-Dorf, nur schon der bekannten Rösti mit der wunderbaren Kruste wegen.

Nun steckt Wirt Ueli Eichenberger in grossen finanziellen Schwierigkeiten. Mit Verfügung des Gerichtspräsidiums Brugg vom 5. März ist über den Inhaber des Restaurants Sternen mit Wirkung ab dem 26. Februar, 11 Uhr der Konkurs eröffnet worden. Das ist der Mutation der jüngsten Handelsregistereintragung zu entnehmen.

«Ich will meine Leute bezahlen»

Auf Nachfrage der AZ betont Ueli Eichenberger, der einst das Café Altstadt in Brugg betrieb, dass die Weinstube zum Sternen wie bisher offenstehen werde. Er wolle seinen Leuten den Lohn bezahlen und die Schulden bei den Lieferanten begleichen. Würde er aufgeben, sei all dies nicht mehr gewährleistet.