Seit Anfang der 1950er-Jahre wird im Steiacher, oberhalb des Dorfs Mönthal, Kalkstein abgebaut. Seit 2005 wird der Steinbruch von der Firma Umbricht AG betrieben, die jetzt Teil der Aarvia Gruppe bildet. Gemäss Betriebsbewilligung wird der Steinbruch, als Deponie des Typs A, mit nicht verschmutztem Aushubmaterial aufgefüllt. Künftig soll er, als Deponie des Typs B, mit Inertstoffen aufgefüllt werden.

An einem Informationsanlass, zu dem Gemeindeammann René Birrfelder rund 50 Interessierte willkommen heissen konnte, ist das Vorhaben vorgestellt worden. «Es geht uns darum, aufzuzeigen was man sich unter dem Projekt vorstellen muss und die Prozesse darzulegen», erklärte Roger Umbricht von der Aarvia Gruppe. «Von der Geologie und der Hydrogeologie her ist der Steinbruch sehr gut geeignet für unser Vorhaben.»

Keine Zusatzbelastung durch Verkehr

Dominic Meier (Landschaft+Ressourcen GmbH) stellte das Abbau-, das Wiederauffüllungs- und das Endgestaltungskonzept gemäss der heutigen Bewilligung vor. «Der Perimeter, die Abbau- und die Auffüllvolumen sowie die Endgestaltung bleiben unverändert», betonte er. «Es wird auch keine Zusatzbelastung durch Lastwagenverkehr geben. Was ändert, ist einzig die Art des Materials, das deponiert wird.»

Das Material, so Mario Pittaro (Geschäftsführer Aarvia Baustoffe AG), sei weder kontaminiert noch giftig. «Es handelt sich um Betonreste, Keramik, Ziegel, Backsteine oder auch Bauglas. Toleriert wird ein Anteil an organischem Material von höchstens 5 Prozent.» Das Material stammt vor allem aus dem Rückbau von Gebäuden. «Im Aargau gibt es derzeit nur eine Deponie für Inertstoffe», stellte Mario Pittaro fest. «Die Deponie im Steiacher ist daher auch ein Beitrag für die regionale Entsorgung.»