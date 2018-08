Mit knapp 40 Personen war der Informationsabend der Gemeinden Auenstein und Veltheim am Mittwoch zur Erweiterung des Steinbruchs Jakobsberg/Egg schwach besucht. Der Auensteiner Vizeammann Ernst Joho äusserte Bedauern ob des geringen Interesses an diesem wichtigen Thema. Dafür nutzten die Anwesenden die Gelegenheit und löcherten die Vertreter von Gemeinde, Kanton und der Jura Cement Fabriken AG (JCF) mit ihren Fragen.

Hintergrund: Zurzeit läuft die Mitwirkung für die «Änderung Teilnutzungsplanung Abbaugebiete». Dabei geht es um die Erweiterung des Steinbruchs, in dem Kalk und Mergel abgebaut werden. Das Material im bestehenden Steinbruch ist in fünf Jahren vollständig abgebaut. Nun soll noch eine letzte Erweiterung erfolgen. Spätestens 2050 ist voraussichtlich Schluss. An drei Orten soll der Steinbruch erweitert werden: West, Ost und Mitte, dazu kommt eine Tieferlegung.

Kantonale Vorprüfung fehlt noch

Die Mitwirkungsunterlagen zeigen, dass der Erweiterungsbereich «Mitte» gegenüber dem maximalen Perimeter gemäss Richtplan auf Auensteiner Gemeindegebiet verkleinert wurde. Zudem verschiebt sich der Perimeter Richtung Norden und Osten. Entsprechend entsteht dort ein grösserer Abstand zum Wohngebiet. Heute hat der Steinbruch eine Materialabbauzone von 64,8 Hektaren. Die geplante Erweiterung beträgt neu statt 8,4 Hektaren noch 6,9 Hektaren.