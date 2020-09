Start-up ist so erfolgreich, dass es den Lieferanten wechseln muss – nun gibt es Glühweingewürz aus Zanzibar

View this post on Instagram

Unsere Kunden wissen wo's herkommt! Der Wein in den Geschenkboxen Duett und Solo beziehen wir von Bruno Hartmann. Bruno ist Weinbauer in Remigen AG und gründete sein Weinbau-Familienunternehmen vor 33 Jahren. Erste Priorität haben für ihn Qualität, Originalität und ein naturgerechter Weinanbau. Der Honig in der Geschenkbox Duett kommt von Sabine und Martin Gaul aus Birrhard. Für die beiden ist Imkern ein Hobby und ermöglicht es ihnen, sich mit der Kunst der Imkerei auseinander zu setzen und viel Zeit in der Natur zu verbringen. #kundengeschenke #firmengeschenke #klassisch #süsslich #intensiv #pur #einfach #fair #allnatural #glühwein #glühmix #transparenz #gewürze #früchte #glühweinliebe #glühweinzeit #glühweinwetter #gluehweinwerk