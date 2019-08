In «ungezwungener Atmosphäre» können die Leute am Brugger Stadtfest den FDP-Ständeratskandidaten Thierry Burkart treffen. Und zwar diesen Sonntag, 1. September, von 10 bis 13 Uhr in der Beiz Kubus Kolor des Stadtturnvereins. So jedenfalls ist es dem Mitteilungsblatt von Veltheim zu entnehmen. Das mag erstaunen, denn üblicherweise gibt es in den Mitteilungsblättern der Gemeinden keine politische Werbung. Auf Anfrage sagt Gemeindeammann Ulrich Salm: «Da ist uns ein Fehler unterlaufen. Gemäss unseren Richtlinien wäre das nicht erlaubt. Da haben wir zu wenig gut kontrolliert.» Nun denn, Fakt ist, dass ein Politiker, der sich im Wahlkampf befindet, einen Auftritt am Stadtfest Brugg hat. Die schönsten Bilder vom ersten Festwochenende am Stadtfest Brugg:

Keine Vorschriften, was in den Beizli passiert Ist das überhaupt erlaubt? Wie geht das OK mit politischer Werbung am Fest um? OK-Präsident Jürg Baur sagt: «Wir schreiben den Beizli nicht vor, was drinnen passiert.» Für das interne Programm seien die Vereine zuständig. «Werbung, auch für Sponsoren, darf nur im Innern der Beiz sichtbar werden», ergänzt Baur. Heisst also: Der Auftritt von Burkart im «Kubus Kolor» ist erlaubt. Nicht erlaubt ist aber Wahlkampf ausserhalb der Beizli. «Wenn jemand Flyer verteilt oder sonst Werbung macht, wird er des Areals verwiesen», stellt Baur klar. Ebenfalls nicht auf dem Festgelände geduldet sind nicht zugelassene Verkäufer. «Wir hatten einen Vorfall mit jemandem, der Getränke verkaufen wollte. Diese Person wurde weggeschickt», sagt Baur. Ihn ärgert aber noch etwas ganz anderes: Offenbar sind Mehrwegbecher und Jetons im Umlauf, die nicht dem Lieferanten der offiziellen Stadtfestbecher gehören. Jeder Becher und jeder Jeton – diese gibt es, wenn man ein PET-Fläschli oder eine Dose kauft – hat ein Depot von 2 Franken drauf. Bedeutet: Jemand hat fremde Becher und Jetons in Umlauf gebracht und sich zwei Franken damit verdient.