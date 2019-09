Für Marco Jacopini, 40, und seine fünfjährige Tochter Noa-Eline aus Windisch ist das Stadtfest mit dem breiten Musikangebot und dem grossen Kinderprogramm eine willkommene Abwechslung. Sie verbringen den vierten Tag am Fest, bewundern die schönen Bauten und werden das Konzert von Trionettli in bester Erinnerung behalten.

Daniela Winterhofen, 49, und Sohn Lovis, 10, aus Brugg geniessen den Anlass, weil alles so liebevoll gestaltet ist. Das Essen schmeckt lecker, das Büchsenwerfen ist super und der Besuch von «Heimat 52» war ein unvergessliches Erlebnis. Nur Glace-Stände könnte es mehr haben.

Priska Praxmarer, 55, aus Däniken ist am Sonntag zum ersten Mal am Fest und macht es sich im Liegestuhl gemütlich. Sie findet es praktisch, ein Konzert nach dem anderen zu besuchen, und freut sich auf das «berühmte», von Markus Spicher zubereitete Menü Coq au vin in der Festbeiz Utopia.