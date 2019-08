Das Stadtfest ist bestes Marketing für Brugg. Darüber sind sich die meisten Gewerbetreibenden in der Altstadt einig. Es läuft mal etwas, das Fest verbreitet positive Stimmung. Aber es gibt auch die Kehrseite der Medaille. «Es kommen weniger Kunden, der Umsatz ist etwa um 15 Prozent gesunken», sagt etwa Christian Meier vom Biofachgeschäft «Buono».

Auch die Stammkunden kommen zurzeit nicht alle in sein Geschäft. «Brugg ist geschlossen für alle jene, die nicht zu Fuss kommen. Betroffen ist beispielsweise meine Kundschaft aus Baden», sagt er. Dazu komme die Unsicherheit bei den Kunden, ob man einen Button tragen müsse, um bis zum Geschäft zu gelangen.

Warum den «Utopia»-Pavillon nicht drei Monate stehen lassen?

Für das nächste Stadtfest wünscht sich Christian Meier, dass die Gewerbetreibenden in der Altstadt besser in die Planung eingebunden werden. «Ich will nie mehr ein solch grosse Box vor meinem Geschäft haben», betont er und meint damit die dreistöckige Beiz «Kiste». Deren Hinterhof, der nicht gerade schön anzuschauen ist, ist gleich beim Eingang in Meiers Geschäft. Der Geschäftsinhaber bewundert die Holzbauten, die entstanden sind. «Ich wünschte mir aber, dass das Stadtfest nachhaltiger ist. Warum kann man den ‹Utopia›-Pavillon im Sommer nicht drei Monate so stehen lassen?» Das würde seiner Meinung nach mehr bringen, als alle sechs Jahre ein Riesenfest. «Die Stadt könnte die Rahmenbedingungen schaffen, am Aareufer kleine Terrassen zu ermöglichen, auf denen ein Beizli betrieben werden kann.» Das alles würde Brugg attraktiver machen.