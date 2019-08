Patronatspartner des bevorstehenden Stadtfests Brugg sind sowohl die Stadt als auch die Energieversorgerin IBB. Diese hat einen Wettbewerb lanciert auf ihrer Website www.ibbrugg.ch. Verlost werden neben Wochenend-Festpässen und Gesamt-Festpässen auch 10 mal 2 VIP-Pässe. Die Gewinnerinnen und Gewinner kommen am Samstag, 24. August, in den Genuss eines Apéro riche sowie eines Treffens mit Popstar Luca Hänni, mit Moderatorin und Schönheitskönigin Christa Rigozzi sowie mit Tänzer und Tanztrainer Christian Polanc. Der Auftritt von Luca Hänni kann dann auf einer speziell reservierten Plattform verfolgt werden. Die Teilnahme am Wettbewerb ist bis 18. August möglich.

Luca Hänni hat am Eurovision Song Contest im Mai dieses Jahres für Furore gesorgt. Mit seinem Song «She Got Me» erreichte er im Finale den fantastischen 4. Platz.

Für Eugen Pfiffner, CEO der IBB Holding AG, ist ein Stadtfest Brugg ohne die IBB undenkbar. Er freut sich auf die Auftritte der Künstler sowie auf den Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern. Er hoffe, dass mit dem tollen Angebot viele den Weg nach Brugg finden. Bei der IBB seien trotz grossem Aufwand alle bereit, einen tollen Job zu leisten, führt Pfiffner aus. Alle wollten ihren Teil beitragen zu einem erfolgreichen Stadtfest.