Der Urnengang für die Wahl des Brugger Stadtammanns findet am 26. November statt. Gewählt ist, wer am meisten Stimmen erhält – es gilt also das relative Mehr. Im ersten Wahlgang im September hatten sich die beiden Kandidaten Barbara Horlacher (Grüne) und Titus Meier (FDP) ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Keiner erreichte allerdings das absolute Mehr.

Als Vizeammann stellt sich Leo Geissmann (CVP) zur Verfügung. Er schaffte die Wahl in den Stadtrat zwar mit einem Glanzresultat, verpasste die Wahl zum Vizeammann aber hauchdünn. Geissmann möchte die Nachfolge antreten von Andrea Metzler (SP), die abgewählt worden ist.

Weil als Vizeammann nur ein Kandidat vorgeschlagen ist, wird eine Nachmeldefrist angesetzt bis Mittwoch, 11. Oktober, 12 Uhr, innert der neue Vorschläge eingereicht werden können. Gehen keine weiteren Kandidaturen ein, wird Geissmann als in stiller Wahl gewählt erklärt. (mhu)