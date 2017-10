Der Urnengang für die Wahl des Brugger Stadtammanns findet am 26. November statt. Gewählt ist, wer am meisten Stimmen erhält – es gilt also das relative Mehr. Im ersten Wahlgang im September hatten sich die beiden Kandidaten Barbara Horlacher (Grüne) und Titus Meier (FDP) ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Keiner erreichte allerdings das absolute Mehr.