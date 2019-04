Derzeit steht der Gebäudekomplex mit einer Grundstücksfläche von 2375 m² für insgesamt 2 Millionen Franken zum Verkauf. Das hat der Brugger Stadtrat mit Zustimmung der Finanzkommission so beschlossen. Bei einer Verkaufssumme über 3 Millionen Franken müsste das Geschäft dem Einwohnerrat zur Genehmigung vorgelegt werden. Reto Bertschi stört sich daran, dass die Stadt den Verkauf dieser geschichtsträchtigen Liegenschaft nicht aktiv kommuniziert hat.

Dass die Stadt Brugg die denkmalgeschützte Brunnenmühle an der Aare mit der benachbarten Scheune verkaufen will, haben die meisten Einwohnerräte aus der Presse erfahren. «Ich war entsetzt, dass die Stadt überhaupt auf diese Idee kommt», sagt SP-Einwohnerrat Reto Bertschi.

Er kann nicht verstehen, warum dieser Schritt jetzt erfolgt, bevor die Immobilienstrategie fertig erstellt ist. Grundsätzlich wünscht sich Bertschi eine aktive Immobilienstrategie, bei der die Stadt die Liegenschaften selber bewirtschaftet und je nach dem für Wohnraum oder öffentliche Institutionen wie Schulen zur Verfügung stellen kann. Als Einwohnerrat möchte er von der Stadt Brugg über die beschlossene Strategie informiert werden. «Alles andere ist nicht gut für das gegenseitige Vertrauen», betont Bertschi.

1000 Unterschriften als Ziel

Auf der Online-Plattform «Petitio.ch» dieser Zeitung hat Reto Bertschi am Sonntag eine Petition erfasst mit dem Titel «Kein Verkauf der Brunnenmühle in Brugg». Er schlägt vor, dass die Stadt Brugg von den aktuellen Verkaufsplänen Abstand nehmen, die Brunnenmühle erhalten und soweit nötig sanieren soll. Mit dem Verkauf der historisch wertvollen Liegenschaft gebe Brugg ein Wahrzeichen der Stadt aus der Hand. «Die Brunnenmühle ist ein Publikumsmagnet und darf nicht verschwinden oder verändert werden», schreibt Bertschi auf «Petitio.ch». Der SP-Einwohnerrat hofft, dass vor Ablauf der Sammelfrist am Dienstag, 7. Mai, über 1000 Unterschriften zusammenkommen.