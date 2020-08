Stadt Brugg will eine Personalfachstelle schaffen – auch Kommunikation soll besser werden

«Das ist für uns ein sehr wichtiges Geschäft», sagte Bruggs Stadtammann Barbara Horlacher (Grüne), als sie den Medien am Freitagmorgen im Rathaussaal zusammen mit Stadtschreiber Matthias Guggisberg eines der Einwohnerratstraktanden genauer vorstellte. Am 4. September wird das Stadtparlament über die Schaffung einer Personalfachstelle (80 Stellenprozente) sowie 20 Stellenprozente für die Stärkung der Kommunikation auf den 1. Januar 2021 entscheiden. Dabei geht es um einen jährlich wiederkehrenden Kredit von gegenwärtig 144'000 Franken sowie einmalige Kosten für die Einrichtung des Arbeitsplatzes von 7500 Franken.

Nachdem im Frühjahr 2019 bekannt wurde, dass sich Stadtschreiber Yvonne Brescianini per Anfang 2020 frühpensionieren lässt, liess der Stadtrat das Führungsmodell mit externer Begleitung der Firma BDO überprüfen. Dazu wurden auch die Verwaltungskader sowie der Einwohnerrat miteinbezogen. Handlungsbedarf zeigte sich in den Bereichen Personalwesen, Kommunikation und strategische Führung. Damit will die Exekutive ihrem Leitsatz gerecht werden, wonach sie das Führungsmodell und die Verwaltungsorganisation auf künftige Anforderungen ausrichtet.

Machtkonzentration beim Stadtschreiber überarbeitet

Laut Horlacher wurde der Stadtrat bisher nur bedingt als strategische Führung wahrgenommen. Ziel der organisatorischen Anpassungen ist es, Mehrfachfunktionen beim Stadtschreiber zu reduzieren und Redundanzen innerhalb der Verwaltung zu vermeiden. Das Ressortsystem und die bewährte Verwaltungsstruktur werden beibehalten.