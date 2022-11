Stadt Brugg «Steuerfuss liegt 5 Prozent unter dem kantonalen Mittelwert»: Finanzkommission meldet sich bei Budgetdebatte zu Wort Nach der Stellungnahme des Stadtrats Brugg äussert sich auch das siebenköpfige Gremium zur bevorstehenden Abstimmung. Es weist unter anderem auf die Investitionen von rund 70 Millionen Franken zwischen 2023 und 2028 hin.

Am 21. Oktober hiess der Einwohnerrat Brugg das Budget 2023 gut. Claudia Meier

Am 27. November entscheidet das Brugger Stimmvolk über das vom Einwohnerrat verabschiedete Budget 2023. Nachdem der Stadtrat auf den offenen Brief des Komitees für eine vernünftige Brugger Finanzpolitik reagiert hatte, nimmt auch die Finanzkommission des Prophetenstädtchens zu der bevorstehenden Abstimmung Stellung.

Das Budget sei unter der Leitung des langjährigen Finanzministers und Vizeammanns Leo Geissmann sorgfältig erarbeitet worden. Der zugrunde gelegte Steuerfuss von 97 Prozent liege 5 Prozentpunkte unter dem kantonalen Mittelwert. In der Mitteilung heisst es:

«Er ist möglich, weil das Vermögen Erträge generiert und dadurch die Steuerzahler entlastet.»

Dieser Steuerfuss sei notwendig, um die im Finanz- und Investitionsplan geplanten Vorhaben ohne Steuererhöhungen finanzieren zu können.

Investitionen von rund 70 Millionen sind eingestellt

Im Finanz- und Investitionsplan des Stadtrates vom Juni 2022 seien in den Jahren 2023 bis 2028 Investitionen von rund 70 Millionen eingestellt. Dabei sei die Inflation noch nicht berücksichtigt. Unter anderem folgende «für die Erhaltung der Attraktivität der Stadt wichtige Projekte» stünden an: Sanierung des Hallenbads; Neugestaltung Neumarktplatz; Erweiterung Schulraum in Umiken, Lauffohr und Schinznach-Bad; Neugestaltung Schöneggpark; Umikersteg; Gebietsentwicklung Stadtraum Bahnhof.

Im März 2023 soll der Einwohnerrat über den Kredit für die Erneuerung des Neumarkplatzes entscheiden. Flavia Rüdiger

Die Stadt Brugg hat laut der Kommission im Gegensatz zu den meisten umliegenden Gemeinden nicht das Problem, vor einem grossen Schuldenberg zu stehen, sondern kann vom angesparten Vermögen von rund 121 Millionen Franken – Stand Ende 2021, aktuell habe sich der Stand wegen der negativen Entwicklung der Börse deutlich reduziert – zehren.

Das Vermögen habe sich, so die Mitteilung, in den letzten Jahren durch verschiedene Faktoren erhöht:

«Einerseits sind dabei die verschobenen und/oder durch Einsprachen und Beschwerden blockierten Projekte, wie die zentrale Verwaltung zu nennen, andererseits profitierte die Stadt von den guten bis sehr guten Börsenjahren, welche den prognostizierten Finanzertrag jeweils deutlich übertrafen.»

Dazu seien Sondereffekte wie die Aufwertung der stadteigenen Liegenschaften im Rahmen der Revision der Bau- und Nutzungsordnung gekommen.

Reduktion des Steuerertrages von rund 3,5 Millionen pro Jahr

Eine Senkung des Gemeindesteuerfusses auf 87 Prozent bedeute für den einzelnen Steuerpflichtigen eine Reduktion der Steuerrechnung exklusive Kirchensteuer um zirka 4,5 Prozent. Etwa bezahle eine Familie mit zwei Kindern und einem steuerbaren Einkommen von 80'000 Franken bei einem Steuerfuss von 97 Prozent total 6998 Franken an Kantons- und Gemeindesteuern. Bei einem Steuerfuss von 87 Prozent 6663 Franken.

Für die Stadt hingegen hätte eine Senkung des Steuerfusses um 10 Prozent eine Reduktion des Steuerertrages von rund 3,5 Millionen pro Jahr, bereits ab 2023, zur Folge. Das betriebliche Defizit würde sich ebenso um diesen Betrag vergrössern und das Vermögen rasch abnehmen.

Der Stadtrat habe die Aufgabe und das Ziel, mittelfristig ein ausgeglichenes Haushaltsbudget zu präsentieren. Aus diesen Gründen empfiehlt die Finanzkommission, dem Budget 23 mit dem Steuerfuss von 97 Prozent zuzustimmen.