Stadt Brugg Raphael Amsler wird neuer Leiter des Forstbetriebs Am 1. Januar tritt der 26-Jährige aus Kölliken die Stelle in Brugg an. Für die Übernahme eines eigenen Reviers werde er bestens vorbereitet, heisst es in der Mitteilung der Stadt.

Raphael Amsler (auf dem Bild) folgt auf Markus Ottiger. Bild: zvg

Am Mittwoch hat der Stadtrat bekannt gegeben, dass Raphael Amsler als neuer Leiter des Forstbetriebs Brugg gewählt wurde. Er ersetzt gemäss Mitteilung den per 31. Oktober in den Ruhestand tretenden aktuellen Betriebsleiter und Revierförster Markus Ottiger. Er ist seit rund elf Jahren im Einsatz.

Raphael Amsler absolvierte eine Lehre als Forstwart und arbeitete einige Jahre als Forstwart/Maschinist, bevor er die zweijährige Ausbildung zum Förster HF im Bildungszentrum Wald in Lyss in Angriff nahm. Nach dem Abschluss war er als Forstwart mit Försteraufgaben und als stellvertretender Geschäftsführer und Projektleiter in einer privaten Forstunternehmung tätig.

Momentan arbeitet er im Forstbetrieb Jura

Zurzeit ist Raphael Amsler als Förster/Projektleiter im Forstbetrieb Jura tätig. Dazu wird in dem Schreiben ergänzt: «Hier wird er bestens auf die Übernahme eines eigenen Reviers vorbereitet.»

Amsler ist 26 Jahre alt und wohnt in Kölliken. Seine neue Stelle wird er am 1. Januar 2024 antreten. «Der Stadtrat ist überzeugt, mit ihm eine fachkundige und tatkräftige Persönlichkeit für die Leitung des Forstbetriebs gewonnen zu haben, und freut sich auf die Zusammenarbeit», heisst es abschliessend.