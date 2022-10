Stadt Brugg «Beratungsstellen ohne Leistungsauftrag zu schaffen, ist unverständlich»: Zur Aufstockung der Verwaltung gibt es Kritik Insgesamt beantragt der Stadtrat Brugg für das kommende Jahr 670 zusätzliche Stellenprozente in verschiedenen Abteilungen. Während die meisten Fraktionen die Aufstockungen nachvollziehen können, jedoch Anpassungen anregen, kündigt die SVP totalen Widerstand an.

Laut dem Brugger Stadtrat mangelt es bei der Verwaltung an personellen Ressourcen in verschiedenen Abteilungen. Symbolbild: Gaetan Bally

Für das Erreichen der Legislaturziele und das Vorantreiben der prioritären Projekte braucht die Stadt Brugg dringend mehr personelle Ressourcen. Dieses Anliegen hat der Stadtrat in den vergangenen Monaten bei jeder sich bietenden Gelegenheit dargelegt. In der Einwohnerratssitzung vom 21. Oktober wird das Stadtparlament deshalb – neben dem Budget 2023 – über ein ganzes Paket neuer Stellen entscheiden.

Wie immer, wenn es um zusätzliche Verwaltungsstellen geht, sind die Meinungen geteilt. Im Bericht der Mitte-Fraktion heisst es etwa:

«Der Mitte-Fraktion leuchten die Ausführungen und Begründungen des Stadtrats sehr ein. Sie wird den beantragten Stellen vollumfänglich und einstimmig zustimmen.»

Ähnlich tönt es bei der SP: «Um alle Projekte voranzutreiben, muss in die Verwaltung investiert werden: Das heisst, die beantragten Stellenerhöhungen in den Bereichen Gesellschaft, Schulsozialarbeit, Jugendarbeit, Informatik sowie Bau und Planung sind für eine effektive und effiziente Umsetzung der geplanten kurz-, mittel- und langfristigen Projekte nötig.»

Präventionsarbeit kann geleistet werden

Die SP-Fraktion freut sich, dass die Notwendigkeit eines Fachbereiches Gesellschaft erkannt worden ist. Zudem trage die Erhöhung der Stellenpensen der Schulsozialarbeit auf das vom Kanton vorgeschlagene Niveau zu einer Professionalisierung bei und ermögliche es den Mitarbeitenden, auch wichtige Präventionsarbeit zu leisten sowie bei Bedarf schneller und damit effektiver zu unterstützen. Soziale Folgekosten könnten so vermieden werden.

Bei der Schulanlage Bodenacker in Brugg gibt es oft Vandalismus. Auch deshalb will der Stadtrat eine Stabsstelle Gesellschaft schaffen. Claudia Meier

Die GLP-Fraktion sieht den Bedarf an zusätzlichen Schulsozialarbeitern ebenfalls ein. Auch die Stabsstelle in den Bereichen Alter und Jugend sei wichtig und notwendig, um Partnerorganisationen und Projekte wirksam zu koordinieren. Besonders begrüssen die Grünliberalen die Verstärkung des Bereichs Investitionsplanung und -umsetzung.

Einzelne Stellen sollten temporär besetzt werden

Kritischer zeigt sich die EVP zur Schaffung der neuen Stellen. In ihrem Bericht schreibt sie dazu: «Die Fraktion wird gewissen Anträgen zustimmen, einige stellt sie aber auch in Frage.» Da die Zustimmung auf lange Sicht hohe wiederkehrende Kosten für die Stadt Brugg nach sich ziehe, sei es prüfenswert, ob bei der Abteilung Planung und Bau befristete Anstellungsverträge, gekoppelt an die Grossprojekte, denkbar wären.

Eine auf drei Jahre befristete Anstellung kann sich auch die FDP-Fraktion vorstellen, allerdings nicht beim Bau, sondern im Fachbereich Gesellschaft «verbunden mit einer klaren und messbaren Zielsetzung».

Der grösste Widerstand kommt – wenig überraschend – von der SVP. Den «Stellenforderungskatalog» bezeichnet die Fraktion als «unglaublich». In ihrem Bericht hält die Volkspartei fest:

«670 Stellenprozent, das heisst ab 2024 über 900’000 Franken mehr Personalaufwand, ohne einen Mehrwert für den Bürger oder eine Verbesserung der Lebensqualität.»

Dass in der jetzigen Zeit Beratungs-, Unterhaltungs- und Koordinationsstellen ohne Leistungsauftrag geschaffen würden, sei wirklich unverständlich. Die SVP wird den neuen Stellen nicht zustimmen.

Die Grünen haben ihre Meinung zu den Einwohnerratsgeschäften nicht publiziert.