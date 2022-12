Stadt Brugg 24-Jährige eröffnet Blumenladen während Pandemie: «Ich fragte mich, ob ich überhaupt weitermachen soll» Ab März können die Brugger ins «Blütenmeer» von Cynthia Maurer eintauchen. Ein Schicksalsschlag hätte fast verhindert, dass die Floristin ihr Geschäft gründet.

In wenigen Wochen eröffnet Cynthia Maurer ihren Blumenladen Blütenmeer in der Brugger Altstadt. Bild: Sandra Ardizzone

Ein bisschen etwas von einem Déjà-vu hat es schon. «Bei Leder Küng kaufte ich in der Oberstufe meinen ersten Rucksack. Da hätte ich nie gedacht, dass ich einmal seine Räumlichkeiten übernehmen würde», erzählt Cynthia Maurer. Im letzten Jahr fasste sich die 24-Jährige ein Herz und entschied, aus dem ehemaligen Laden des Lederfachmanns das Blumengeschäft Blütenmeer zu machen.

Es habe Überwindung gebraucht, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen, gerade während der Pandemie. Die Floristin sagt:

«Mit Corona stellt man sich viele Fragen für die Zukunft. Und ich dachte, wenn ich es jetzt nicht wage, weiss ich nicht, ob ich es später tun werde.»

Schon früh wollte Cynthia Maurer einen Laden eröffnen. Vor sieben Jahren stieg sie in die Branche ein, machte ihre Lehre bei Elsbeth Leuenberger vom Blumengeschäft Umiker in Hausen. Maurer führt aus: «Farben zogen mich an.» Nach der Ausbildung tauchte die Idee eines eigenen Geschäfts auf, die Bruggerin fühlte sich aber noch zu jung. 2020 gab ihr Grossvater den entscheidenden Anstoss, ihren Traum an der Hauptstrasse 20 zu verwirklichen.

Der Blumenladen entsteht in den ehemaligen Räumlichkeiten des Leder Küngs an der Hauptstrasse 20 in Brugg. Bild: Sandra Ardizzone

In ihrem Laden wird es Blumen und mehr geben

Letztes Jahr wurde der 64-Jährige nämlich pensioniert. So hatte er Zeit, seine Enkelin intensiv zu unterstützen. Sie erklärt: «Ich brachte das Kreative ein, er half mit Planung und Finanzen.» Sie werkelten über Wochen hinweg. Doch dann erkrankte ihr Grossvater an Corona und fiel zwei Monate ins Koma. Ein Schicksalsschlag, sagt Cynthia Maurer: «Ich fragte mich, soll ich überhaupt weitermachen?»

Weil Cynthia Maurer nichts wegwerfen will, bietet sie auch Trockenblumen an. Bild: Sandra Ardizzone

Doch Maurers Freund sprang für den Grossvater ein, las sich in die Materie ein, während der 64-Jährige sich im Spital erholte. Zudem hat die Floristin immer auf den Rest ihrer grossen Familie zählen können. Die Bruggerin erzählt:

«Es ist zwar niemand aus der Floristik, aber alle in meiner Familie sind kreativ.»

Ebenso packte ihre «zukünftige Schwiegermutter», die Künstlerin Marlis Hotz, mit an. Sie wird ab März als Mitarbeiterin in einem 20-Prozent-Pensum im Blütenmeer angestellt sein.

Kreativität ist auch im zukünftigen Angebot von Cynthia Maurer zu spüren. Sie sagt: «Mir ist Vielfalt wichtig, ich setze gerne alle Ideen meiner Kunden um. Dabei wähle ich jeweils natürliche Zusammenstellungen, die nicht künstlich wirken.» Neben klassischen floristischen Arbeiten wie Hochzeitsträussen sollen im Laden zudem wortwörtlich Blumen und mehr zu finden sein. Alles, was mit Pflanzen verfeinert und verziert werden kann, bietet die Bruggerin: Geschenkboxen, Meersalz, Seifen. Sie sagt:

«Allein von der Floristik kann man heute nicht leben.»

Das Meersalz enthält essbare Blüten. Bild: Sandra Ardizzone

Cynthia Maurer stellt zusätzlich eigene Trockenblumen her, denn: «Ich würde nie Pflanzen wegwerfen.»

Die Kunden erwartet moderner Industrial Chic

Mittlerweile sieht der Laden an der Hauptstrasse 20 fast fertig aus. Bis Ende dieser Woche kommen noch Möbel aus Holland dazu. «Exklusiv Dutch Design» liefert gemäss der Floristin Baugerüste, die dem Geschäft einen Industrial Chic verleihen sollen. Cynthia Maurer erklärt:

«Mir gefällt die Verbindung zwischen dem Rohen der Baugerüste und dem Lieblichen der Pflanzen.»

Im hinteren Teil des Geschäfts wird ausserdem ein geschlossener Arbeitsraum entstehen. Diesen trennt momentan ein Paravan von der Verkaufsfläche ab.

Anfang Februar fehlen noch die Möbel, die aus Holland geliefert werden. Bild: Sandra Ardizzone

Gleichzeitig ist Maurer bereits in den Vorbereitungen für die kommende Saison: Im Lager des Blütenmeers stapeln sich goldig gesprenkelte Eierschalen. Die Floristin arbeitet an Osternestli und plant ein Osterfenster. Dafür probiert sie verschiedene Materialien aus, denn «aus allem kann man etwas Liebliches machen».

Bis zur Eröffnung am 2. März gibt es für die 24-Jährige also noch zu tun. Sie sei aber sicher, dass es reiche. Oder wie es Walt Disney sagen würde, dessen Zitat an der Wand des Blumenladens hängt: «Wenn du es träumen kannst, kannst du es auch tun.»