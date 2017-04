Der Inhalt des Briefs ist unmissverständlich: «Guten Tag, die Ortssektion Windisch der SVP fordert Dich auf, von allen politischen Ämtern zurück- und aus der SVP auszutreten. Sie gibt Dir die Chance, Austritts- und Rücktrittsgesuche selber zu schreiben.» Unterzeichnet ist der Brief mit Dr. Frederik Briner, SVP-Ortspräsident in Windisch. Adressiert ist die Aufforderung an einen SVP-Einwohnerrat, der auch in der Schulpflege sitzt (Name der Redaktion bekannt).

Hintergrund dieses Schreibens: Der betroffene SVP-Mann soll an einem Eishockeyspiel in Küsnacht ZH zwischen dem Nachwuchs der GCK Lions und des EHC Klotens handgreiflich geworden sein. So jedenfalls beschreibt es der «Blick». Im Junioren-Spiel ging es um die Trophäe des Rabbit Club 2017. Der Sohn des betroffenen Politikers spielt in der Mannschaft des EHC Kloten. Der angetrunkene Vater soll laut und vulgär den Schiedsrichter beleidigt und eine Frau attackiert haben.