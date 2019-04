Am Mittwoch ist der Science-Fiction-Actionfilm «Avengers: Endgame» in die Schweizer Kinos gekommen. Der krönende Abschluss der Superhelden-Trilogie wird unter anderem durch seine vielen, technisch modernsten visuellen Effekte herausstechen.

Dafür mitverantwortlich ist ein Aargauer: Silvio Alberti, in Aarau aufgewachsen, Mitorganisator des Filmfestivals One Minute und vor elf Jahren mit einem Kurzfilm an der Offenen Leinwand im Kino Odeon zu sehen. Am Freitag, 26. April, kommt er ins Cinema Excelsior an die Vorstellung von «Avengers: Endgame» um 20.15 Uhr – die einzige, die in Originalton gezeigt wird. Unter dem Motto «Behind the magic» – hinter der Magie – wird er dem Kinopublikum von seiner Arbeit erzählen und Fragen beantworten.

Brugg kommt dabei eine besondere Ehre zu: Es ist schweizweit die einzige Stadt, in der ein Mitglied des Visual Effect Teams des Films vorbeischauen wird. Dies wurde möglich durch die Freundschaft mit Stephan Filati, dem Geschäftsführer des Cinema Excelsior.

Silvio Alberti gibt sich stolz und geehrt darüber, beim Film mitgewirkt zu haben. Das Universum, dass die Produktionsfirma Marvel Studios in den letzten rund zehn Jahren mit Filmen wie «Doctor Strange», «Guardians of the Galaxy» oder eben der «Avengers»-Trilogie aufgebaut hat, sei filmgeschichtlich hoch interessant, sagt er. Der aktuelle Film sei nun das grosse Finale, das diese Reihe von Filmen abschliesst.

«Sie haben eine ganze Kino-Generation geprägt», sagt Silvio Alberti. «Avengers» sei für die heutigen Jugendlichen etwa so bedeutsam wie «Indiana Jones» oder «Star Wars» für die heute 30- oder 40-Jährigen. Bei Letzterem konnte der 41-jährige Alberti bereits mitwirken: Er arbeitete an den «Star Wars»-Episoden VII und VIII, dazu noch an Filmen wie «Ant-Man», «Jurassic World» oder dem letzten der «Avengers»-Reihe, «Infinity War». Es sind allesamt Filme mit einem hohen Anteil an visuellen Effekten.

Arbeit nur im Ausland möglich

Am aktuellen «Avengers» habe er rund sieben Monate lang gearbeitet, erzählt Silvio Alberti von London aus per Telefon. Er wohnt heute dort und arbeitet bei der Firma Industrial Light & Magic, die für die Effekte im Film mitverantwortlich ist. Seinen Werdegang begann er indes als Elektromechaniker-Lehrling in Baden. Zwei Jahre blieb er auf dem Beruf. «Ich merkte aber bald, dass ich kreativ arbeiten wollte», sagt er, der schon in seiner Freizeit gerne gestalterisch tätig war.

Als Ende der 90er-Jahre das Internet aufkam, machte er eine Ausbildung zum Webpublisher. «Websites waren damals gestalterisch noch sehr kreativ und experimentell. Später wurde alles sehr technisch und programmierlastig.» Silvio Alberti nahm so in Aarau ein Studium in Medienkunst in Angriff und kam da erstmals mit Filmen in Berührung, arbeitete viel mit Animation oder Collage-Techniken mit Bildfreistellungen von Greenscreen-Aufnahmen.