Morgens um 10 Uhr ertönt der Radetzky-Marsch in der Badi Schinznach. Vor dem Festzelt tanzen die Seniorinnen und Senioren, geben sich galant die Hand und schreiten an ihren Platz in der Reihe zurück. Auch zu Walzer- oder Jazzklängen bewegen sie sich im noch feuchten Gras.

Das Sportfest der Pro Senectute Aargau fand nach dreijährigem Unterbruch, aufgrund der Badisanierung, erneut in Schinznach statt. «Das ist ein abgeschlossenes Festgelände und deshalb auch ideal für die Feststimmung», sagt Mirjam Bührer, die zuvor die Seniorinnen und Senioren begrüsst hatte. Vor zwei Jahren hatten sich die Senioren ab 60 Jahren zum Indoor-Tag in Windisch getroffen und letztes Jahr wurden Outdoor-Sportarten wie Wandern, Radfahren oder Nordic Walking im Brugger Schachen angeboten.

Verschiedene Touren führten zur Badi

«Wir rechnen mit rund 300 bis 400 Personen, die am Sportfest teilnehmen», erklärt Mirjam Bührer. Die Idee dahinter sei, dass alle im Sinne einer Sternwanderung aus dem ganzen Kanton nach Schinznach kämen. Denn nicht nur in der Badi wurde den ganzen Tag Sport getrieben und neues ausprobiert; verschiedene Rad-, Wander- und Walkingtouren im ganzen Kanton wurden angeboten. «Bewegung im Alter ist sehr wichtig. Auch aus diesem Grund ist das Training «Sicher stehen – sicher gehen» als Sturzprävention im Angebot des Sportfests», sagt Bührer.