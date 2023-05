Sportanlass So steht es um die Finanzierung des Schweizerischen Schulsporttags Brugg-Windisch Die 52. Ausgabe des Sportereignisses findet in verschiedenen Ortschaften im Kanton Aargau statt. Wie das Engagement der Gemeinden aussieht und wo sich freiwillige Helferinnen und Helfer anmelden können.

Am Schweizerischen Schulsporttag in Luzern 2015 starteten die Athletinnen und Athleten bei bestem Wetter. Bild: Nadia Schärli

Am 26. Mai wird der Schweizerische Schulsporttag in der Region Brugg-Windisch durchgeführt. Neben den Patronatspartnerinnen Brugg und Windisch sind jedoch noch weitere Gemeinden als Austragungsorte mit von der Partie. Die AZ hat nachgefragt, wie genau es mit dem finanziellen Aufwand für die Gemeinden hinsichtlich des Sportevents aussieht.

Einige der Wettkämpfe finden auch ausserhalb des Bezirks Brugg statt. Für die Beachvolleyballpartien werden die Anlagen der Kantonsschule Wettingen sowie die des Terrassenbads Baden genutzt. Die Stadt Baden stellt die Beachvolleyballfelder kostenlos zur Verfügung. Es erfolge keine weitere finanzielle Unterstützung des Sporttags.

Auf den Beachvolleyballfeldern der Kantonsschule Wettingen werden am Schulsporttag Wettkämpfe ausgetragen. Bild: Sandra Ardizzone

Ähnlich wird dies auch in Wettingen gehandhabt. Wie Gemeindeschreiber Urs Blickenstorfer mitteilt, bildet die Kantonsschule den einzigen Berührungspunkt der Gemeinde mit dem Sportereignis.

Stadtrat und Co-Schulleiter übernimmt Logistik

Material und Personal werden in Würenlingen für den Schulsporttag zur Verfügung gestellt, wie der Co-Schulleiter und Stadtrat von Brugg, Jürg Baur, erklärt. Baur übernimmt am Anlass das Amt des Logistikverantwortlichen, welches er in seiner Freizeit ausübt: Aufgrund der Positionen als Stadtrat sowie als Co-Schulleiter der beiden beteiligten Ortschaften habe dies Sinn gemacht.

In Würenlingen wird Volleyball in der Mehrzweckhalle Weissenstein und der Sportanlage Tannenweg gespielt. Eine Klasse der Schule wird zusätzlich einen Pausenkiosk organisieren.

Innerhalb des Bezirks, in der Gemeinde Birr, wird der Sporttag laut Gemeindeschreiber Christof Bamberger direkt und autonom vom Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons durchgeführt. In Birr wird in der Dreifachturnhalle Nidermatt Badminton gespielt. Die Gemeinde stelle dabei die Infrastruktur kostenlos bereit.

Sachleistung im Wert von 50’000 Franken

In der Patronatsgemeinde Windisch werden die Sportanlagen und die Infrastruktur sowie benötigte Materialien ebenfalls bereitgestellt, wie Gemeindepräsidentin Heidi Ammon mitteilt. Basketball wird in der Sporthalle Chapf und der Turnhalle Dohlenzelg stattfinden – die Polysportive Stafette im Gebiet des Freibads Heumatten.

Im Stadion Au in Brugg finden am 26. Mai die Wettkämpfe in der Leichtathletik statt. Bild: Janine Müller (27. 4. 2020)

Die Patronatsgemeinde Brugg beziffert die Sachleistung für den Schweizerischen Schulsporttag auf 50’000 Franken, wie Jürg Baur erklärt. In Brugg werden die Disziplinen an den unterschiedlichsten Orten durchgeführt: Basketball in der Mehrzweckhalle der Kaserne, Geräteturnen in den Turnhallen Hallwyler und Freudenstein, Leichtathletik im Stadion Au, Orientierungslauf am Bruggerberg, Handball im Sportausbildungszentrum Mülimatt sowie Tischtennis in den Schulanlagen Au-Erle und Langmatt. Hallen, Material sowie Personal werden von der Stadt zur Verfügung gestellt.

Ausserdem werden laut Baur noch immer Helferinnen und Helfer, auch aus der Region, für den Schulsporttag am 26. Mai gesucht. Freiwillige können sich auf der Online-Plattform «Swiss Volunteers» anmelden und erhalten ein Helfer-Shirt, Verpflegung, einen Einkaufsgutschein und eine Einladung zum Helferanlass.