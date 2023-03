Sportanlass Auch in Birr und Wettingen: Wo sich die Austragungsorte des Schulsporttags Brugg-Windisch befinden Am 26. Mai wird der Schweizerische Schulsporttag das zweite Mal im Kanton Aargau durchgeführt werden. In welchen anderen Gemeinden Sport getrieben wird und wo noch Helferinnen und Helfer gesucht sind.

3000 Schülerinnen und Schüler nahmen am Schweizerischen Schulsporttag 2015 in Luzern teil. Bild: Nadia Schärli

Der Schweizerische Schulsporttag am 26. Mai wird nun das zweite Mal im Kanton Aargau stattfinden. Genauer gesagt in der Region Brugg-Windisch. Die beiden Gemeinden fungieren als Patronatspartner und helfen laut Medienmitteilung des Kantons bei der Organisation mit.

Die Austragungsorte der zwölf verschiedenen Disziplinen, an denen rund 3000 Schülerinnen und Schüler aus der Schweiz und Liechtenstein teilnehmen werden, befänden sich auch in weiteren Nachbargemeinden, wie Christian Koch, Leiter der Sektion Sport Kanton Aargau und Co-Präsident des Schweizerischen Schulsporttages, erklärt.

Sport an sechs Standorten in Brugg

In Brugg werden sechs Disziplinen ausgetragen, unter anderem Leichtathletik im Stadion Au und Basketball in der Mehrzweckhalle der Kaserne. Für einen Sportanlass dieser Grösse werde viel Infrastruktur benötigt, die sich nicht in einer einzigen Gemeinde finden lasse. Koch sagt:

«Allein für die Disziplin Handball werden alle Turnhallen des Sportausbildungszentrums Mülimatt benötigt.»

Weitere Sportarten werden in den Gemeinden Windisch, Birr, Baden, Wettingen, Siggenthal Station und Würenlingen ausgetragen.

Im Sportausbildungszentrum Mülimatt wird am Schulsporttag Handball gespielt. Bild: Claudia Meier

Der Schweizerische Schulsporttag 2023 setzt laut Medienmitteilung zudem auf Inklusion. In zwei Sportarten, Schwimmen und Leichtathletik, wird eine Teilnahme für Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigung möglich sein.

200 Personen werden noch gesucht

Die Veranstaltung ist eine logistische Herausforderung und auf viele Helferinnen und Helfer angewiesen. Derzeit werden noch 200 Personen gesucht, welche den Grossanlass in verschiedensten Bereichen unterstützen können.

Viel Personal wird laut Dani Stierli, der für die Organisation der Helfenden zuständig ist, vor allem in der Logistik und bei der Durchführung der verschiedenen Wettkämpfe gebraucht. Es werden zudem nicht nur Personen gesucht, die bereits mit den Disziplinen vertraut seien. Laut Stierli eignen sich Sportarten wie etwa Leichtathletik auch für Menschen ohne Vorkenntnisse.

Helferinnen und Helfer sind am Schweizerischen Schulsporttag 2022 in Chur im Einsatz. Bild: zvg

Auf der Plattform «Swiss Volunteers» können sich interessierte Helferinnen und Helfer anmelden. Sie werden mit einem Helfer-Shirt und einer Einladung an den Helferanlass im August belohnt.

Der diesjährige Sportanlass stehe auch im Zeichen von Nachhaltigkeit und «cool and clean», einem Programm von Swiss Olympic. Es soll laut Christian Koch eine «saubere Veranstaltung» werden: Dies hinsichtlich sportlicher Fairness, aber auch indem man beispielsweise die Verpflegung möglichst ohne Foodwaste organisiert.