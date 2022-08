Sport Vor 50 Jahren gegründet: Wie die Gönnervereinigung des Fussballclubs Brugg den Mitgliedermangel überwand Am Mittwochabend feierten die Gönnerinnen und Gönner des Sportvereins den runden Geburtstag im Campussaal Brugg-Windisch. Begleitet wurde das Galadinner von einem musikalisch-humoristischen Programm.

Redner Stefano Gortana (ganz rechts) ehrte vier Personen speziell: Marlis Beck (von links), Hansjörg «Heubi» Heuberger, Hanspeter Ischi und Harry Kull. Unterstützung bekam er dabei von Komikerin Barbara Stähli (Mitte, rote Schürze). Maja Reznicek

Die Freude war spürbar. An der Jubiläumsfeier am 17. August konnte Präsident Livio Plüss 100 Gäste im Campussaal Brugg-Windisch begrüssen. Keine Selbstverständlichkeit, wie er gegenüber den Anwesenden betonte: Gerade sei Plüss an einer ähnlichen Veranstaltung beteiligt gewesen, die aufgrund fehlender Anmeldungen abgesagt wurde.

Der Präsident bedankte sich in diesem Zug nicht nur bei den Parteien, die das Galadinner zum 50. Geburtstag der Gönnervereinigung des Fussballclubs Brugg ermöglicht hatten – etwa der Gemeinde Windisch und der Stadt Brugg, die das Patronat für den Anlass übernahmen.

100 Gäste besuchten den Campussaal Brugg-Windisch am Mittwoch. Maja Reznicek

Sondern auch bei den Gönnerinnen und Gönnern selbst. Unterbrochen wurde Livio Plüss bei seiner Ansprache immer wieder vom «Servicepersonal».

«Der FC Brugg sollte zur Top-Adresse werden»

Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei den «Störenfrieden» um die «Komischen Kellner» der Komiker GmbH. Die Drei begleiteten den Abend mit verschiedenen Einlagen von Tischzauberei über ein Quiz mit Sofortgewinnen bis zum mit den Anwesenden eingeübten «Romeo und Julia»-Theaterstück.

Präsident Livio Plüss (Mitte) bekam mit einem Schwimmreifen ein besonderes Geschenk zum Jubiläum von Arno Werner der Komiker GmbH. Maja Reznicek

Einen Ausflug in die Vergangenheit der Gönnervereinigung bot Vizepräsident Stefano Gortana. Er liess die Mitglieder an die Gründung vor 50 Jahren zurückdenken:

«An welchem Punkt im Leben seid ihr damals gewesen?»

Kurz zuvor – am 23. August 1970 – war das neue Stadion Au eingeweiht worden. Mit dem Engagement des neuen Trainers Andreas Zürcher seien die Ansprüche und damit auch der Mehraufwand gestiegen. «Der FC Brugg sollte zur Top-Adresse werden», fügt Gortana an.

Komiker Fredi Fässler (links) bat auch Trainer Stefano Potenza auf die Bühne. Maja Reznicek

Um diese zusätzlichen Kosten zu stemmen, riefen fünf Gründungsmitglieder am 26. Januar 1972 im Restaurant Casino die «Supporter- und Gönnervereinigung» des FC Brugg ins Leben. Der Jahresbeitrag lag für die Gönner über zwei Jahrzehnte bei 500 Franken – erst 1999 sollte sich das ändern.

100 Mitglieder wurden schnell erreicht

Damals bestand die Vereinigung laut Stefano Gortana nur noch aus dem Vorstand und vier Mitgliedern. Eine Standortbestimmung und Neustrukturierung war angezeigt.

Heute hat die Gönnervereinigung 165 Mitglieder. Maja Reznicek

Einerseits habe man sich für eine Reduktion der jährlichen Mitgliederbeiträge entschieden. Der heutige Vizepräsident sagt:

«Lieber 20 Leute, die 250 Franken bezahlen, als 5, die 500 Franken, zahlen. So gut kann jeder rechnen.»

Gleichzeitig habe man den Mitgliedern mit vier Anlässen pro Jahr auch etwas bieten wollen: Dazu zählen die beiden Gönnerapéros, der Sommerlunch in der Chämihütte mit Gastredner und die Generalversammlung. Der Rest ist gemäss Gortana eine Erfolgsgeschichte: «100 Mitglieder wollten wir erreichen und das haben wir schnell geschafft.»

Pianist Nico Brina versuchte sich als «Brugger Elvis». Maja Reznicek

Als einen Höhepunkt des Jubiläumsanlasses beschloss Schweizer Pianist Nico Brina den Abend. Der «Rockin’ Blues and Boogieman» überraschte mit einer Performance als «Brugger Elvis» und gab den Anwesenden ausgelassene Stimmung mit auf den Heimweg.