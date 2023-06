Sport Nationale Spitzenteams und Hobbymannschaften: Beach Soccer ist zurück in Birr Die Swiss Beach Soccer League spielt vom 23. bis 25. Juni im Aargau. Welche Teams im Sand stehen und welche Neuerung es in diesem Jahr gibt.

Ende Juni messen sich Beach-Soccer-Teams aus der ganzen Schweiz in Birr. Bild: zvg/Yasmine Bollmann

Auch in diesem Jahr ist die Swiss Beach Soccer League (SBSL) wieder zu Gast in Birr. Der Club Havana Shots Aargau empfängt am Wochenende vom 23. bis 25. Juni die Schweizer Beach-Soccer-Familie und ihre Fans im heimischen Sand. Während dreimal zwölf Minuten effektiver Spielzeit pro Spiel ist für das Publikum für Unterhaltung gesorgt, wie in einer Mitteilung der SBSL steht.

Eröffnet wird der Anlass am Freitagabend: Um 20 Uhr trifft der amtierende Schweizer Meister, Cup- und Supercup-Sieger, das Men-NLA-Team der Shots, auf den in Baden heimischen BSC 54. Mit etwas Glück werden gemäss dem Schreiben in beiden Teams auch Spieler des Schweizer Nationalteams anzutreffen sein: für die Shots unter anderem Tobi Steinemann, der seit 2023 auch die Ligaleitung der SBSL innehat, und Glenn Hodel, Mitgründer des BSC 54 und Fifa-WM-Torschützenkönig 2021.

Neu werden die Spiele per Livestream übertragen

Für Strandfeeling ist das ganze Wochenende über dank Musik, Speis und Trank – auch für Vegetarier – gesorgt. Am Freitag findet zusätzlich zum Derby am Abend noch ein Grümpelturnier für Hobbyteams statt. Am Samstag und Sonntag treffen sich dann Liga-Teams aus der ganzen Schweiz in Birr: Darunter auch das junge Team Limmattal, welches zum zweiten Mal an der SBSL teilnimmt.

Neben nationalen Wettkämpfen steht auch ein Grümpelturnier an. Bild: zvg/Yasmine Bollmann

Eine Neuerung beim Anlass ist ein Livestream: Alle Spiele werden per intelligente Kamera gefilmt und auf der «Veo Live App» gestreamt. Wer das Spektakel im Sand live sehen möchte, hat Ende Juli noch einmal die Chance dazu. Vom 28. bis 30. Juli findet das Finalwochenende der SBSL im Aarauer Schachen statt.

Das Finale des Schweizer Beach-Soccer-Sommers steht dann am 1. August am gleichen Ort an: Das Schweizer Herren-Nationalteam empfängt Dänemark zu einem der wenigen Heimspiele in diesem Jahr. Alle Resultate der Liga sind auf www.sbsl.ch zu finden. (az)