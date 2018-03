Lernbegierige Teilnehmer

In der Pause – bei Kaffee, Tee, Früchten und Kuchen – erzählen die Anwesenden, was ihnen die Kulturschule bringt. So meint Luisa aus Äquatorialguinea: «Ich lerne hier viel über die Schweiz, weiss nun, was es für die Integration braucht.» Michael aus Eritrea wiederum sagt: «Wie man sich hier in der Schweiz begrüsst, ist speziell. Aber es ist wichtig für mich, die Kultur kennenzulernen.»

Bahta aus Eritrea erzählt, wie froh er ist, dass er jetzt weiss, wie der öffentliche Verkehr in der Schweiz funktioniert. Und: «Wenn ich in der Schweiz leben will, muss ich solche Dinge wissen.» Melese aus Äthiopien sagt: «Es gibt noch so vieles, das ich nicht weiss und verstehe. Darum bin ich froh, dass ich die Schule besuchen kann.»

Im zweiten Teil des Abends kommen die Asylsuchenden mit den Schweizer Feiertagen in Kontakt. Der 1. August und der Rutenzug in Brugg scheinen zu faszinieren. Die zweite Referentin, Christa Senn, klärt die Teilnehmenden auf, dass hier beispielsweise runde Geburtstage besonders gefeiert werden. Was denn ein runder Geburtstag sei, will daraufhin einer wissen. Auch die christlichen Feiertage wie Weihnachten und Ostern sind ein Thema; die Erklärungen dazu detailgetreu und ausführlich.

Bestätigung ist der grosse Moment

Dann ist der Unterricht beendet. Die Gelegenheit für die Teilnehmenden, ein Feedback zum Kurs zu geben. So möchte einer wissen: «Wie lernt man denn eigentlich Schweizer kennen?» Und ein anderer: «Wie genau funktioniert das Schulsystem in der Schweiz?» Christiane Weber notiert sich die Fragen. Weil die Kurse noch im Aufbau sind, werden die Themen aufgenommen und – womöglich – in anderen Kursen eingebaut.

Für die Asylsuchenden kommt jetzt der grosse Moment. Wer alle drei Kursabende besucht hat, erhält eine Bestätigung. Es sind strahlende, stolze Gesichter, die in die Kamera schauen. Es sind Menschen mit der Gewissheit, dass sie der Integration einen kleinen Schritt näher gekommen sind.