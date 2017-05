Die Spitex Region Brugg AG hat im Jahr 2016 erneut mehr Pflegestunden verzeichnet. «Dass wir in Bezug auf die Leistungsfähigkeit fit für die Zukunft sind, beweisen wir seit 2013», schreibt Geschäftsführerin Rebekka Hansmann in der Einleitung des Jahresberichts.

Ein Blick in die Grafiken zeigt: In den letzten vier Betriebsjahren stiegen die durchschnittlichen Pflegestunden pro Tag kontinuierlich an. Im vierten Quartal 2016 erreichten sie mit 140 Pflegestunden pro Tag einen Höchststand. «Ein Teil der Leistungssteigerung ist auf die per Januar 2016 erfolgte Integration von Schenkenberg zurückzuführen», heisst es im Bericht. «Diese Leistungen betrugen 2016 rund 20% der Gesamtleistungen.» Insgesamt stiegen die Pflegeleistungen pro Einwohner von 0,7 Stunden im Jahr 2013 auf 1,2 Stunden im Jahr 2016.

Die Umstrukturierung in der Spitex hat auch dazu beigetragen, dass die hauswirtschaftlichen Leistungen seit 2013 deutlich reduziert wurden und im Jahr 2016 noch knapp 5% der Gesamtleistungen betrugen. Die Grundpflege verzeichnet einen deutlichen Anstieg und bleibt mit 47% der grösste Bereich. Die Behandlungspflege betrug 2016 40% der Gesamtleistungen. Sie hat sich seit 2013 verdreifacht. «Während der vier ersten Betriebsjahre ist der Bereich Abklärung und Behandlung am stärksten gewachsen. Er ist seit 2013 rund um das Vierfache gestiegen und macht heute 8% der Gesamtleistungen aus», schreibt die Spitex. 60% der geleisteten Stunden (29 000) bezogen die über 80-Jährigen. 20% entfallen auf die 65- 79-Jährigen und 19% auf 20- bis 64-Jährige.

Im Jahr 2016 hat die Spitex Region Brugg AG 3,6 Mio. Franken Erträge aus Kerndiensten erwirtschaftet. Eine weitere Herausforderung wartet nun in diesem Jahr mit dem Bezug der neuen Räumlichkeiten an die Schwimmbadstrasse 4 in Windisch. Zudem wurde die Onkologie Spitex der Krebsliga Aargau per April 2017 aufgelöst. Zum einem neuen Kompetenzzentrum in diesem Bereich ist die Spitex Region Brugg AG geworden. Sie unterstützt auch die Spitexvereine Heitersberg und Bözberg-Rein. (jam)