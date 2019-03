Kritik äusserten mehrere Anwesende am Informationsanlass an der baulichen Dichte sowie an den Gebäudehöhen. Ein Mann sprach von einer Trostlosigkeit sondergleichen und von einer totalen Abwertung der Schulthess-Allee. Diese werde, befürchtete eine Frau, künftig im Schatten liegen. Sie wies darauf hin, dass die bestehenden alten Liegenschaften unverwechselbar seien für Brugg. Mit dem Abriss werde die Stadt etwas Wunderbares verlieren. Eine andere Anwesende bezeichnete das Mitwirkungsverfahren als eine Farce. Sie bemängelte, dass die Eingaben nicht berücksichtigt, sondern abgewiesen wurden. Sie fühle sich nicht ernst genommen. Ein Mann hielt dagegen, erinnerte an die jahrelangen Planungen für die Zentralisierung der Verwaltung, die allesamt versandet seien. Brugg erhalte jetzt die Chance, eine zentrale Verwaltung zu erstellen in Kombination mit der Alten Post. Nach seinem Dafürhalten darf durchaus ein ansehnlicher Bau entstehen, für die Verwaltung müsse es kein Gartenhäuschen sein. Er bezweifelte, dass es in der Schulthess-Allee mehr Schatten geben wird als bei den heutigen Giebeln und Ziegeldächern. Die Alte Post, zeigte er sich überzeugt, werde nicht bedrängt vom Neubau. (mhu)