Es war ein spektakulärer Unfall im März dieses Jahres: Zwischen Mülligen und Windisch verlor Lastwagenfahrerin Sandra (Name geändert) in einer Rechtskurve die Herrschaft über ihr Fahrzeug. Dieses kippte und blieb stark beschädigt auf der Seite liegen. Der Inhalt der geladenen Mulde – mehrere Tonnen Kehricht – wurde über den angrenzenden Radweg verstreut. Die 46-jährige Lenkerin, die sich beim Unfall leicht bis mittelschwer verletzte, wurde von der Feuerwehr aus der demolierten Kabine befreit.

Nun hat Sandra vor Bezirksgericht Brugg erscheinen müssen. Zur Last gelegt wurde ihr eine mehrfache Verletzung der Verkehrsregeln. Die aufmerksame, freundliche Aargauerin mit dem sportlichen Kurzhaarschnitt war bereits für mehrere Firmen als Lastwagenfahrerin tätig und kann auf rund 25 Jahre Berufserfahrung zurückblicken. Wie viele Kilometer sie schon zurückgelegt hat, sei allerdings schwierig zu sagen, antwortete sie auf die Frage von Gerichtspräsident Sandro Rossi.

Sie war unterwegs wie immer

Die kurvenreiche Strecke durch den Wald zwischen Mülligen und Windisch kenne sie, sei sie nicht zum ersten Mal gefahren, erklärte Sandra. An diesem Dienstagvormittag sei sie unterwegs gewesen wie immer. Ihr sei nichts Besonderes aufgefallen. Es sei bewölkt gewesen und frisch. Aber glatt sei es definitiv nicht gewesen auf der Strasse. «Das hätte ich sicher gemerkt», sagte sie. In der Rechtskurve dann habe sie festgestellt, dass ihr Vier-Achs-Lastwagen hinten wegkippe. Von da an wisse sie nichts mehr.

Auf den Tacho geschaut habe sie zwar nicht, aber sie sei sicher nicht schneller gefahren als mit den in diesem Abschnitt erlaubten 60 Kilometern pro Stunde, versicherte Sandra. Wann sie gebremst habe, konnte sie indes nicht sagen. «Das sind automatische Bewegungen.»

Sie vermute, hielt sie auf Nachhaken des Gerichtspräsidenten fest, dass der Schwerpunkt ihres Fahrzeugs höher gewesen sei als üblich. Geladen hatte sie Abfall, der für die Kehrichtverbrennungsanlage bestimmt war. Das Material sei jeweils querbeet gemischt, in der Regel seien es zwischen 7 und 10 Tonnen, schätzte Sandra. Sie habe die Mulde, bevor sie diese auf den Lastwagen zog, abgedeckt und kontrolliert.

Beim Unfall zog sich Sandra Schnittverletzungen zu, die sie im Spital behandeln lassen musste. Schon nach kurzer Zeit nahm sie ihre Tätigkeit beim gleichen Arbeitgeber wieder auf. Sie sei gut aufgenommen worden, blickte sie zurück. Als Einstieg fuhr sie zuerst bei einem Kollegen mit. Bereits ab dem dritten Tag sei wieder «voll dabei gewesen».

Der Verteidiger forderte, Sandra sei von Schuld und Strafe freizusprechen. Denn es könne ihr kein Vorwurf gemacht, weder pflichtwidriges und unvorsichtiges Verhalten noch mangelnde Aufmerksamkeit – kurz: kein Fehler – nachgewiesen werden. Der Anklagesachverhalt basiere auf Mutmassungen, argumentierte der Verteidiger. Ebenfalls zu berücksichtigen sei der automobilistische Leumund seiner Mandantin.

Sie hatte Glück im Unglück

Das Gericht sprach Sandra schliesslich schuldig der fahrlässigen, einfachen Verletzung der Verkehrsregeln und verurteilte sie zu einer Busse von 300 Franken – blieb damit unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die 500 Franken gefordert hatte.

Einzelrichter Rossi attestierte der Beschuldigten ein geringeres Verschulden als die Staatsanwaltschaft, sprach aber ebenfalls von einer Pflichtverletzung. Denn auch wenn Sandra mit weniger als den erlaubten 60 Kilometern pro Stunde unterwegs war – laut Fahrtenschreiber waren es vor der Unfallstelle im Durchschnitt 55 km/h – müsse die Geschwindigkeit immer wieder den örtlichen Verhältnissen angepasst werden. Am Ende der Verhandlung gab Rossi zu bedenken, dass der Zwischenfall ohne viel Glück weit weniger glimpflich hätte ausgehen können.