Alle zwei Jahre wieder treffen sich in Effingen die Grünen und die Dürren zum Kampf zwischen Frühling und Winter. Gewonnen hat auch diesmal, wie immer in Effingen, der Frühling. Das Spektakel auf der Dorfstrasse zog viel Publikum an und ist der grösste Anlass, der im kleinen Dorf Effingen gefeiert wird, wie Stefan Meier, Präsident des Turnvereins ausführte.

Nach monatelangen und intensiven Vorbereitungen wurden die Masken erst kurz vor dem Eierleset verteilt. Sehr beliebt bei den Turnern seien «alle Kampfmasken» wie zum Beispiel der «Tannästler» oder der «Stechpälmer».