Viele kamen ja, um alte Freunde wieder zu treffen. Aber wie wäre es mit der grossen Liebe? Zum ersten Mal veranstaltete Radio Argovia am Beizlifäscht am Freitagabend ein Speed-Dating. Und zwar auf dem Riesenrad – eine Fahrt in Richtung Wolke 7 quasi.

Wer mitmachen wollte, musste sich vorher anmelden, kurz vor 20 Uhr sollten die ersten Singles abheben. Doch die erste Schwierigkeit offenbarte sich bereits vor Dating-Start: Männermangel. «Es haben sich viele Frauen und nur wenige Männer angemeldet», sagt Argovia-Moderator Armando Flüeler, der die Speed-Dater am Freitagabend begleitete.