Sozialwesen Wie unbegleitete minderjährige Asylsuchende im Aargau unterwegs sind und wer im Fall Windisch Schulgeld zahlt Die Zahl der jugendlichen Flüchtlinge hat in der Schweiz stark zugenommen. Das stellt Gemeinden und den Kanton vor neue Herausforderungen. Aufgrund der teilweise beachtlichen Reisefreude taucht die Frage auf: Bekommen UMA ein Generalabonnement?

Manchmal versuchen UMA, auf einfache Weise an etwas Geld zu kommen. Symbolbild: Chris Iseli

Die umstrittene Unterkunft für 70 unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) an der Mülliger- und Zelglistrasse in Windisch ist in Planung. Schon seit Anfang Februar leben 20 jugendliche Flüchtlinge in Windisch. Auch in anderen Aargauer Gemeinden wie Gebenstorf oder Villmergen sind weitere UMA-Plätze vorgesehen.

In Bezug auf Unterbringung und Betreuung gelten für die UMA höhere Anforderungen. Bereichsleiter Günter Marz ist beim Kantonalen Sozialdienst (KSD) für die Unterbringung der UMA zuständig. Im Interview mit der AZ sagte er kürzlich: «In den Unterkünften ist derzeit ein Kommen und Gehen.» Von November 2022 bis Mitte Februar seien im Kanton Aargau mehr als 150 Jungs zugewiesen worden.

Die Kantonspolizei Aargau kontrolliert verstärkt zu den Randzeiten an den Bahnhöfen – wie hier in Frick. Bild: Mathias Förster

Ein Kommen und Gehen ist auch an einigen Bahnhöfen zu beobachten. Drei Minderjährige aus Algerien und Libyen wurden Mitte April morgens in Frick festgenommen, weil sie am Bahnhof versucht hatten, von Frauen Geld und ein Mobiltelefon zu stehlen. Die AZ weiss, dass solche mutmassliche Diebe nicht immer in Asylzentren im Aargau leben, sondern auch aus anderen Kantonen anreisen.

Dazu kommt, dass Diebstähle aus Fahrzeugen –auch auf dem Land – stark zugenommen haben. Die Täter seien verhältnismässig unorganisiert und versuchten, auf möglichst einfache Weise an etwas Geld zu kommen, sagte Sprecherin Corina Winkler, als ein AZ-Reporter die Kantonspolizei Aargau (Kapo) auf der Jagd nach Autoknackern begleitete.

Mit anderen Worten: Tatverdächtige reisen oft zu Randzeiten im öffentlichen Verkehr – manchmal durch die halbe Schweiz. Die Kapo kontrolliert deshalb vermehrt den letzten Zug am Abend und den ersten am Morgen.

Kanton zahlt meistens ein A-Welle-Abonnement

Haben UMA ein Generalabonnement (GA)? «Die ÖV-Kosten werden vom Kantonalen Sozialdienst übernommen, sobald UMA den ÖV für den Besuch von weiterführenden Schulen nach der Volksschule, Lehre oder Praktika aufgrund der Wegstrecke benötigen», sagt Sprecher Michel Hassler vom Departement Gesundheit und Soziales (DGS).

Blick in die UMA-Unterkunft in Villmergen mit Computerarbeitsplätzen. Bild: Mathias Förster

In der Regel gebe es ein A-Welle-Abonnement des Tarifverbunds. Aktuell sei dem DGS ein UMA bekannt, der ein GA hat, so Hassler weiter. Er erklärt: «Der KSD bewilligt ein GA in begründeten Einzelfällen.»

Eine Ausnahme bestehe, wenn eine Person aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit oder Ausbildung regelmässig und über längere Zeit hinweg in mehreren Teilen der Schweiz unterwegs sei und die dazu benötigten Streckenabonnemente oder Tarifverbund-Abonnemente die Kosten eines GA in hohem Masse überschreiten.

Anders ist es beim Besuch der obligatorischen Volksschule. Hassler sagt: «Bei unzumutbarem Schulweg zu Fuss oder mit dem Fahrrad sind die Gemeinden als Schulträgerinnen der Volksschule verpflichtet, die notwendigen Schülertransportkosten zu übernehmen.»

Auslegeordnung mit der Gemeinde Windisch

Und wer zahlt für die 20 UMA in Windisch das Schulgeld? Auf diese Fragen hat der DGS-Sprecher keine klare Antwort. Denn alle Jugendlichen aus dem Asylbereich seien entweder schulpflichtig und besuchten in der Regel zur Vorbereitung auf die Volksschule zuerst einen Einschulungsvorbereitungskurs (EVK) oder sie verfügten über einen individuellen Integrationsplan im Rahmen der Integrationsagenda Schweiz (IAS). Zum Fall Windisch sagt Hassler: «Zurzeit erfolgt eine Auslegeordnung, wer welche Schulgelder trägt.»

An der Mülligerstrasse in Windisch sollen im Sommer/Herbst 2023 UMA einziehen. Bild: Andrea Zahler

Ebenfalls noch unklar ist, wann die ersten UMA an der Mülliger- und Zelglistrasse einziehen. Die Inbetriebnahme ist laut Hassler von verschiedenen Faktoren abhängig. Mit einer Inbetriebnahme sei gemäss heutigem Stand frühestens im Sommer/Herbst 2023 zu rechnen.