Am nächsten Sonntag gibts im Pflegeheim Eigenamt in Lupfig Schweinsrahmschnitzel, Butternudeln, Kürbisgemüse und Schwarzwälderschnitte sowie Suppe und Salat vom Buffet zum Mittagessen. Erstmals kostet das Sonntagsmenü Fr. 23.50 und nicht mehr Fr. 17.50 wie die Mittagsmenüs an den anderen Wochentagen. Die Treuebons haben nur an Wochentagen Gültigkeit und können am Sonntag nicht angerechnet werden.

Dieser «massive Preisaufschlag» per 1. Oktober stört SVP-Grossrätin Doris Iten aus Birr. «Das entspricht einer Teuerung von satten 34 Prozent», hält Iten fest. Und dieser Preisaufschlag rechtfertige sich nicht durch eine Leistungsverbesserung, wie sie von der Geschäftsleitung erfahren habe. Die stellvertretende Geschäftsführerin Béatrice Böhringer sagt dazu: «Aus wirtschaftlichen Gründen wäre die Preisanpassung des Sonntagsmenüs von Fr. 17.50 auf Fr. 23.50 bereits vor zwei Jahren begründet gewesen.» Die Massnahme setze sich aus folgenden Faktoren zusammen: Die Küche kaufe saisongerecht ein. Die allermeisten Produkte werden frisch zubereitet. Dafür werde vor allem das lokale Gewerbe berücksichtigt.