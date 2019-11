Songs über ihre Depression: Bruggerin Nina Caruso hat Musik im Blut

Nina Caruso steigt die Treppe hinunter ins Untergeschoss des Wohnhauses in einem Brugger Quartier. Im Keller rumort eine Waschmaschine. Die 21-Jährige öffnet eine Tür, betritt den dahinterliegenden Raum und steht mitten in einem Musikstudio. Verschiedene Gitarren sind an den Seiten aufgereiht, in der Ecke steht ein Keyboard. Hinter einem Glasfenster verbirgt sich der Aufnahmeraum mit Mikrofon. Caruso setzt sich vor den Computer und öffnet das Programm. «Seit Neuestem ist das auch mein Büro», sagt sie und schmunzelt.

Das Musikstudio ist das Reich ihres Vaters Roberto Caruso, der sich als selbstständiger Musiker und Eventorganisator einen Namen gemacht hat. Ninas Mutter Claudia Piani sang früher ebenfalls oft und war mit Roberto Caruso in einer Band. Auch die elf Jahre ältere Schwester Jasmin Piani singt und spielt Klavier. Nina Caruso scheint die Musik im Blut zu haben. Als Kind habe sie viel vor sich hin gesungen, zehn Jahre lang ging sie in den Klavierunterricht. In der zweiten Kanti wechselte Caruso zum Gesang, um etwas Neues auszuprobieren. «Und weil ich zu selten Klavier geübt habe», sagt sie und lacht.

Wer Nena sucht und sich vertippt, findet Nanas Songs

«Ich habe immer Musik gehört und liebe sie», betont die Bruggerin, die Musik auch als Schwerpunktfach in der Kantonsschule gewählt hat. «Vor einigen Jahren schenkte mein Vater mir eine Musikproduzenten-Startbox. So habe ich erste Erfahrungen damit gemacht.» Sie schrieb Lieder für sich selbst, aber keiner dieser Songs sei fertig geworden. «Ich wusste von Anfang an, dass ich meine Maturaarbeit mit Musik verbinden will», sagt Caruso.

Entstanden sind fünf Songs, die Caruso selbst komponiert und mithilfe ihres Vaters zu Aufnahmen programmiert hat. «Ich war vorher noch nie im Studio und habe viel gelernt», sagt sie. Viele Entscheidungen habe sie intuitiv getroffen, denn Musiktheorie sei nicht ihre Stärke. Beim Produzieren seien die Nuancen der Richtungen, die sie beeinflusst haben, zum Vorschein gekommen.

Das reicht von Reggae über Hip-Hop bis zu Oldies. Veröffentlicht hat Caruso die Lieder unter ihrem Künstlernamen Nana. «Nana ist mein Spitzname, er ist cool und einfach. Ausserdem finden mich so alle, die Nena suchen und sich vertippen», sagt Nina Caruso und grinst.

Die Kantischülerin wirkt offen und fröhlich, aber in den Liedern verarbeitet sie eine schwierige Lebensphase. «Es gab eine Zeit nach der Pubertät, in der ich nichts auf die Reihe gekriegt habe», sagt Caruso. «Ich war während zweier Jahre depressiv. Damals schrieb ich meine Erfahrungen in Tage- und Notizbücher.»

Für die Maturaarbeit holte sie diese hervor und bearbeitete die Texte, einige Passagen übernahm sie sogar vollständig. Während der Arbeit habe sie in den Sozialen Medien einen Spruch gelesen: «Depression ist, wenn du farbenblind bist, während dir alle sagen, wie farbig die Welt ist. Das fand ich sehr passend.» Daher nannte Caruso die entstandene EP so wie einen der Songs: «Colourblind».