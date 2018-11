Zum vorliegenden Fall hat Toni Burger Fragen. So will er wissen, ob dem Gemeinderat bekannt ist, dass nicht alle Geschäfte der Gesamtschulpflege vorgelegt werden und dass die Schulpflegepräsidentin Entscheide trifft, ohne die übrigen Mitglieder der vom Volk gewählten Schulpflege zu informieren.

In einer kleinen Anfrage von CVP-Einwohnerrat Toni Burger heisst es: «Nicht nur aus dem Bericht der Zeitung ist bekannt, dass in der neuen Schulpflege nicht alles harmonisch läuft. So haben die anderen Mitglieder der Schulpflege erst von dritter Seite über diese besondere Situation mit den Kindern im grossen Kindergarten erfahren.» Und dies, obwohl es sich laut offiziellen Aussagen um einen Beschluss der Schulpflege handeln soll.

Ende September machte die Aargauer Zeitung publik, dass drei Windischer Kinder vom kleinen Kindergarten jeweils am Donnerstagvormittag den Kindergarten der älteren Kinder besuchen dürfen. Und zwar darum, weil die Eltern für diese Kinder an besagtem Vormittag kein Betreuungsangebot gefunden haben.

Weiter fragt Burger, ob der Ressortvorsteher Schule den Gemeinderat jeweils an den Sitzungen der Gesamtschulpflege vertritt und ob der Gemeinderat regelmässig mittels Protokollen über die Beschlüsse in der Schulpflege informiert wird. Zuletzt will Burger wissen, ob denn die Eltern etwas für die Betreuung bezahlen müssen.

Am Mittwochabend beantwortet der zuständige Gemeinderat Bruno Graf (SP) die gestellten Fragen im Einwohnerrat. So macht er klar, dass die Schulpflege eine eigenständige Behörde ist und der Gemeinderat keine Aufsichtsfunktion gegenüber der Schulpflege hat. «Somit kann und darf er auch keine Auskunft geben über die interne Organisation und Abläufe der Schulpflege.»

Fall ist aufgearbeitet

Die Schulpflege nimmt ebenfalls Stellung zur Frage: «Entscheide, welche die Einteilung von Schülerinnen und Schülern betreffen, sind bei der Schulleitung angesiedelt.» Bei wichtigen Entscheiden werde die Schulpflege durch die Schulleitung informiert.

Die Schulpflege sieht ein, dass im konkreten Fall mit den drei Kindergartenkindern Fehler passiert sind. «In der Aufarbeitung des erwähnten Falls haben die Verantwortlichen erkannt, dass die Information an die Schulpflege zu spät erfolgte», heisst es in einer Stellungnahme. «Das Thema Informationsfluss und Entscheidungsfindung wird in der Schulpflege prioritär behandelt.»

Bruno Graf macht an der Einwohnerratssitzung klar, dass er als Ressortvorsteher teilweise an den Sitzungen der Schulpflege teilnimmt. Dies sei abhängig von den jeweiligen Traktanden. Bezüglich Frage zu den Protokollauszügen sagt Graf: «Der Gemeinderat wird nicht grundsätzlich mittels Protokollauszügen über alle Beschlüsse der Gesamtschulpflege in Kenntnis gesetzt. Es sei denn, es betrifft ein Geschäft, in welches der Gemeinderat oder die Gemeindeverwaltung direkt involviert ist.»

Zur Frage nach den Betreuungskosten meint Graf: «Für die Betreuung wird nichts verlangt.» Die Lösung entspreche dem rechtlichen Rahmen, den der Kanton vorgibt. Gegenüber der AZ betont Bruno Graf, dass «die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen Gemeinderat und Schulpflege in Windisch jederzeit gewährleistet ist und war».