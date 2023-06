Sommergmeind Schinznach stimmt über Hosenersatz und Strassensanierung für 670’000 Franken ab Auf der Traktandenliste der Gemeindeversammlung am 9. Juni stehen unter anderem der Bielweg, die Feuerwehr und zwei Kreditabrechnungen. Ein Verpflichtungskredit wurde um rund einen Viertel unterschritten.

Der Schinznacher Gemeinderat zieht die 2028 geplante Sanierung einer Quartierstrasse vor. Bild: Claudia Meier (19. 4. 2022)

An der Gemeindeversammlung in Schinznach am Freitag, 9. Juni, sind zehn Geschäfte traktandiert. «In den letzten Jahren häuften sich die Wasserleitungsbrüche beim Bielweg im Ortsteil Schinznach-Dorf», heisst es im Technischen Bericht zur Sanierung der Quartierstrasse samt Werkleitungen.

Weil im Herbst 2022 ein Bruch längere Zeit nicht lokalisiert werden konnte, sei der Belag unterspült worden. «Zudem ist der Strassenbelag mit den Randabschlüssen sanierungsbedürftig.»

Man habe den dringenden Handlungsbedarf erkannt und ziehe deshalb die im Jahr 2028 geplante Sanierung vor, schreibt die Exekutive in der Broschüre zur Sommergmeind. Ausserdem beabsichtige die AEW Energie AG die Erneuerung und Erweiterung des Energieverteilnetzes.

Die übrigen Werkleitungseigentümerinnen, wie zum Beispiel Swisscom, würden zu gegebener Zeit nach ihren Bedürfnissen gefragt, wird im Technischen Bericht ergänzt. Der Bielweg ist zirka 180 Meter lang und die Fahrbahn weist eine Breite von rund 5,5 Metern auf. Entlang der Westseite gibt es ein 1,7 Meter breites Trottoir.

Kosten belaufen sich auf 590’000 Franken

Anfang 2023 erteilte Schinznachs Exekutive der Steinmann Ingenieure und Planer AG den Auftrag zur Ausarbeitung des Projekts. An der kommenden Gemeindeversammlung sollen die Einwohnerinnen und Einwohner nun über einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 590’000 Franken abstimmen. Die Kosten der Sanierung sind in drei Bereiche aufgeteilt. Strasse: 267’000 Franken, Abwasser: 108’000 Franken und Wasser: 215’000 Franken.

Der Bielweg im Ortsteil Schinznach-Dorf soll samt Werkleitungen erneuert werden. Screenshot: Google Maps

Der Belag des Bielwegs werde neu erstellt, ist im Technischen Bericht zu lesen. Ebenso der Randabschluss zwischen Fahrbahn und Trottoir. Die Wasserführung entlang des östlichen Fahrbahnrands sei ungenügend und werde verbessert. Hingegen belassen werden kann der westliche hintere Gehwegabschluss.

Nebst der Trinkwasserleitung wird auch die Abwasserleitung mittels Robotertechnik saniert. Die Hauptwasserleitung wird ersetzt und die im nördlichen Teil die Quartierstrasse querende Sauberwasserleitung wird an diejenige in der Schrannstrasse angehängt.

Einsparungen dank Materialwechsel

Weiter wird die Gemeindeversammlung über einen Verpflichtungskredit von 80’885 Franken zur Ersatzbeschaffung von Brandschutzbekleidung für die Feuerwehr Schenkenbergertal befinden. Konkret geht es um 110 Jacken und Hosen, die in die Jahre gekommen sind und nicht mehr den aktuellen Sicherheitsvorschriften entsprechen. Die Feuerwehr Schenkenbergertal rechnet mit gesamthaft 137’000 Franken, die unter den Verbandsgemeinden aufgeteilt werden.

Die Sanierung der Abwasserdruckleitung und des Pumpenschachts der Badi Schinznach kostete weniger als gedacht. Archivbild: Irene Hung-König

Zur Genehmigung vorgelegt wird den Stimmbürgerinnen und -bürgern ferner die Kreditabrechnung für die Sanierung der Abwasserdruckleitung und des Pumpenschachts der Badi Schinznach. Da einige im Verpflichtungskredit von 177’700 Franken veranschlagte Arbeiten nicht ausgeführt und andere optimiert wurden, beträgt die Unterschreitung des Kredits mit 44’060 Franken rund einen Viertel.

Bei der Kreditabrechnung der Raumanpassung beim Schulhaus Dorf zeigt sich, dass der Verpflichtungskredit von 188’200 Franken um 37’154 Franken oder knapp 20 Prozent unterschritten wurde. Begründet wird dies mit dem Wechsel zu einem kostengünstigeren Material bei der Wandbeplankung. Aufgrund des Materialwechsels konnten auch Einsparungen bei den Malerarbeiten erzielt und die Elektroinstallationen vereinfacht ausgeführt werden. Zudem wurde der Auftrag der Sanitärarbeiten günstiger als geplant vergeben.