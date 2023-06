Für 1,77 Millionen Franken: Birr will der ABB das Gelände des Fussballplatzes «Ausonia» abkaufen

Am Freitag entscheiden die Einwohnerinnen und Einwohner an der Gemeindeversammlung über drei Verpflichtungskredite. Zudem hat die Exekutive die Beteiligung an der Pilotphase einer Regionalen Integrationsfachstelle beantragt.