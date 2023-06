Sommergmeind Für 110’000 Franken beantragt: Was der neue Spiel- und Begegnungsplatz in Riniken bieten soll An der Sommergmeind am Freitag sind unter anderem zwei Aufstockungen von Stellenpensa traktandiert. Beide betreffen die Schule.

Im Mai 2020 wurde an der Rosenstrasse Platz geschaffen: Die alte Freileitung musste weichen. Bild: AZ Archiv

Es soll ein Treffpunkt für Generationen werden. Nach Abschluss der Revision der Nutzungsplanung und der Verlegung der Hochspannungsleitungen im Wohngebiet plant Riniken an der Rosenstrasse einen Spiel- und Begegnungsplatz für die gesamte Bevölkerung. Dieser ist auf der Parzelle 900 (Grünzone) angedacht, neben der in der Wohnzone W2n liegenden Parzelle 283.

Der bisherige Spielplatz vor Ort werde schon seit längerer Zeit nicht mehr unterhalten. In den Akten der Gmeind vom 9. Juni heisst es: «Geräte sind defekt, der Platz in der Grünzone hat derzeit nicht den Charakter eines Spielplatzes und wird auch nicht mehr genutzt, dies auch aus Sicherheitsgründen.»

Insgesamt 12 Traktanden stehen für die Einwohnerinnen und Einwohner am 9. Juni an. Bild: Mathias Förster

Für die Gestaltung der 702 qm grossen Fläche sind fünfzehn Punkte gelistet: Unter anderem ist von einer Vogelnestschaukel, einer Naschhecke mit diversen Beeren, Obst- und Fruchtsorten, einem Sandkasten und einer Pétanquebahn die Rede. In der Würdigung schreibt die Exekutive: «Mit dieser Anlage wird nicht nur das Quartier, sondern die gesamte Gemeinde aufgewertet.»

Freiwillige sollen Unterhalt mittragen

Insgesamt ist ein Verpflichtungskredit von 110’000 Franken für das Vorhaben auf der gemeindeeigenen Parzelle beantragt. Dazu kommen jährliche Unterhaltskosten von 2000 Franken. Für diese Arbeiten möchte die Exekutive Freiwillige miteinbeziehen.

Weiter sollen am Freitag zwei Erhöhungen von Stellenpensa per Januar 2024 gesprochen werden. Einerseits ist geplant, beim Schulleiter von 55 auf 60 Prozent aufzustocken. Aktuell seien an der Schule Riniken die Aufgaben der Information-Communication-Technology (ICT) und der First-Level-Support – also das sofortige Lösen von ICT-Problemen im Anwenderbereich – bei verschiedenen Personen angegliedert. Laut Gemeinde ist der ICT-Aufwand in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.

Um 5 Prozent soll das Pensum des Schulleiters in Riniken steigen. Bild: Severin Bigler

Der Support mit der bisherigen Lösung sei mit dem Einsatz von Tablets in allen Klasse nicht mehr sinnvoll und beim First-Level nicht mehr machbar. Durch die Aufstockung entstünden jährliche Mehrkosten von 7000 Franken. Gleichzeitig würden Entschädigungen – etwa für den First-Level-Support, Lehrpersonen – von 4500 Franken wegfallen.

Andererseits soll die Schulsozialarbeit (SSA) zusätzliche 15 Stellenprozente erhalten. Bisher liegen sie bei 10 Prozent. Die Gemeinde schreibt: «Diese Prozente reichen nicht mehr aus, um die Aufgaben der Schulsozialarbeit in ausreichendem Ausmass und in der erforderlichen Qualität umsetzen zu können.»

Kosten erhöhen sich auf 35’000 Franken

Seit der Einführung der SSA in Riniken im Jahr 2018 hätten sich die Schülerzahlen von 120 auf 140 Kinder erhöht, Tendenz steigend. Die Stelle sei aktuell voll ausgelastet. Nur geplante Gespräche während der Unterrichtszeit könnten durchgeführt werden.

Ausserdem, heisst in den Akten, verfügten vergleichbare Gemeinden über höhere Pensen bei der SSA – so etwa Remigen mit 20 Prozenten für die Schulsozialarbeit bei 160 Schülerinnen und Schülern. Mit der Aufstockung in Riniken würden sich die jährlichen Kosten von bisher 14’000 auf 35’000 Franken erhöhen.

Sowohl die Ortsbürger- als auch Einwohnergemeindeversammlung finden am Freitag im Zentrum Lee statt. Bild: Maja Reznicek

Ebenfalls traktandiert sind die Verlängerung des Baurechtsvertrags Wasserreservoir Pfaffenfirst um 25 Jahre sowie die Genehmigung des Rechenschaftsberichts und der Verwaltungsrechnung 2022. Ausserdem ist ein Überweisungsantrag zur Ablehnung empfohlen: Dabei geht es um Entschädigungen an Eigentümer zweier Parzellen in Zusammenhang mit der Umzonung von Teilflächen im Rahmen der Gesamtrevision der Nutzungsplanung.