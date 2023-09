Sommeraktion Der Gewerbeverein Brugg hat die schönsten Bänkli prämiert Jury und Bevölkerung haben die teilweise bunt gestalteten zusätzlichen Sitzgelegenheiten in der Innenstadt bewertet. Noch einen Monat bleiben die Bänkli stehen. Am 29. September werden sie dann mit einem öffentlichen Picknick im Stadtpark verabschiedet.

Vier Frauen nehmen die Preise entgegen (v. l.): Jasmin Steinmann und Bänkli-Gestalterin Madeleine Bossi von der Migros, Emrie Shala von der Amavita Apotheke & Drogerie sowie Luzia Vogel von Pelze Chapellerie. Bild: Claudia Meier

Die Idee von Christina Thomann von der Detailhandelsgruppe des Gewerbevereins Brugg, in der Innenstadt den Sommer durch zusätzliche Sitzgelegenheiten aufzustellen, wird von vielen Passantinnen und Passanten geschätzt. Die teilweise kunstvoll gestalteten Bänkli laden zum Verweilen ein.

Migros-Mitarbeiterin Madeleine Bossi hat dieses Bänkli gestaltet. Bild: Claudia Meier

In einem zweistufigen Verfahren mit Jury und Bevölkerungsumfrage wurden die schönsten der insgesamt 31 Bänkli erkoren. Bei einem feierlichen Apéro am Donnerstagabend im Stadtgarten konnte Christina Thomann das Geheimnis lüften. Dabei erwähnte sie, dass es der Jury nicht leicht gefallen sei, die Bänkli zu bewerten.

Das Sieger-Bänkli ist vor dem Geschäft von Luzia Vogel zu bewundern. Bild: Claudia Meier

Der erste Preis ging an Luzia Vogel von der Vogel Pelze & Chapellerie an der Hauptstrasse 11. Gemeinsam den zweiten Rang erreichten Jasmin Steinmann von der Migros in Brugg sowie Emrie Shala von der Amavita Apotheke & Drogerie beim Neumarkt.

Das Bänkli der Amavita Apotheke & Drogerie holte den zweiten Preis. Bild: Claudia Meier

Am Freitag, 29. September, 17 Uhr, werden die Bänkli mit einem öffentlichen Picknick im Stadtpark verabschiedet. Der Anlass erfolgt in Kooperation mit Stadt, Quartierverein Altstadt, Tourismusverein und Brugg Regio.