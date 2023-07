SOMMER-FRAGEBOGEN MIT PROMIS (6) «Ich habe meine grössten Dummheiten ohne jede Bezahlung gemacht» In einer losen Sommerserie stellt die AZ verschiedenen bekannten Aargauer Persönlichkeiten diverse Fragen rund um ihr Leben – mit teils tiefen Einblicken. Heute antwortet Schriftsteller und Journalist Urs Augstburger. Der 58-Jährige ist gebürtiger Brugger und lebt in Ennetbaden.

Im Februar hat Urs Augstburger seinen jüngsten Roman «Das Tal der Schmetterlinge» veröffentlicht. Bild: Alex Spichale

Welche Person hat Sie jemals richtig wütend gemacht und warum?

Alle jene, die eben noch den Klimawandel geleugnet haben und die neustens behaupten, für Klimaschutz sei es eh zu spät, man müsse dieses Geld so investieren, dass wir mit den Folgen des Klimawandels «leben» können. Obwohl der ja angeblich nicht existiert.

Welche heimliche Gewohnheit haben Sie, von der niemand weiss?

Ich arbeite an einer Vorrichtung, um oben Genannte auf den Mond zu schiessen. Ganz heimlich.

Wenn Sie etwas aus Ihrer Vergangenheit ungeschehen machen könnten, was wäre das?

Oh, da gibt es so einiges. Gehören oft Einkäufe dazu, schauen Sie mal in meinen Kleiderschrank.

Was ist das Dümmste, das Sie je für Geld gemacht haben?

Erhalte ich etwas für dieses Interview? Nein, im Ernst, wenn ich mir das so überlege: Ich habe meine grössten Dummheiten ohne jede Bezahlung gemacht. Oder manchmal sogar noch was dafür gezahlt.

Was ist das beste Kompliment, das Sie jemals erhalten haben?

Vielleicht von jener alten Frau, die nach einer meiner Lesungen zu mir kam, erzählte, wie vieles in ihrer Jugend genauso gewesen war, wie ich es im Roman beschrieben hatte. Sie hatte gar ein Fotoalbum dabei und zeigte mir darin, was sie meinte.

Wann haben Sie das letzte Mal richtig geweint und weshalb?

Als ich letzthin vor meinem Kleiderschrank stand und die Menge meiner Fehlentscheide erkannte. Aber im Ernst: Ich komme in ein Alter, in dem sich Abschiede häufen.

Im Jahr 2022 war Urs Augstburger Redner am Brugger Jugendfest. Bild: Flavia Rüdiger

Was ist das Verrückteste, was Sie jemals getan haben?

Ein Buch zu schreiben. Und mit Monika Schärer statt einer Lesung dazu eine Liveshow zu machen, mit Schauspielern, mit der Band Better World – die sich gerade wiedervereint –, mit Videoinstallationen etc. Das war 1997, der Anfang, nachher wurde es nur noch verrückter.

Was war das beste Geschenk, das Sie jemals bekommen haben, und warum?

Als Skifreak natürlich Skis. Die legendären Rossignol Roc, ein Geschenk von meinen Eltern. Die Weltcupversion von Lise-Marie Morerod. Und in den letzten zwanzig Jahren die Skis aus der Manufaktur eines Freundes, Simon Jacomet.

Gibt es eine Person, die Sie in Ihrem Leben massgeblich beeinflusst hat? Wenn ja, wie und warum?

Meine Frau. In allem und immer. Und andere immer wieder, wie Herr Mühlemann, der legendäre Bibliothekar in Brugg, der mich als 12-Jähriger zu den Erwachsenenbüchern vorliess, weil ich alle Jugendbücher schon gelesen hatte.

Was ist das Gemeinste, das Sie jemandem angetan haben?

Das war so gemein, das darf ich Ihnen jetzt fast nicht sagen.

Wenn Sie einen Tag in einem anderen Beruf verbringen könnten, welchen würden Sie wählen und warum?

Siehe oben: Skirennfahrer. Oder Skitrainer. Oder Skibauer?

Für was geben Sie unnötig viel Geld aus?

Wir drehen uns hier im Kreis und landen wieder vor dem Kleiderschrank und im Skikeller.

Haben Sie jemals etwas gestohlen? Was war es?

«Schüler pflanzten Hasch im Schrebergarten» hiess eine «Blick»-Schlagzeile in meiner Bez-Zeit. Ein paar Freunde landeten bei der Polizei, ich war wie immer nur dabei statt mittendrin, hatte für kleines Geld gestohlene Zigaretten gekauft. Gilt das auch als gestohlen?

Welchen Spitznamen haben Sie, den Sie aber nicht leiden können?

«Gusti» in der Kantizeit. Damals hat er mich nicht gestört, ich fand «Urs» noch viel schlimmer. Heute allerdings ...

Was ist das Peinlichste, das Ihre Eltern jemals über Sie erfahren mussten?

1999, Vernissage zum Roman «Chrom». Wir bauten ein Labyrinth, es führte in einen Darkroom, die Besucherinnen und Besucher hörten dort über Kopfhörer eine Szene in einem Swingerklub. Als meine Mutter herauskam, sagte sie: Zum Glück ist das alles ja nur erfunden.