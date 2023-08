SOMMER-FRAGEBOGEN MIT PROMIS (10) «Als ich ein Teenager war, bekam ich Campingplatzverbot» In einer losen Sommerserie stellt die AZ verschiedenen bekannten Aargauer Persönlichkeiten diverse Fragen rund um ihr Leben – mit teils tiefen Einblicken. Heute stellt sich Romana Kalkuhl den Fragen. Die 33-Jährige ist Bandchefin der Brugger Heavy-Metal-Gruppe Burning Witches.

Romana Kalkuhl hat die Brugger Heavy-Metal-Gruppe gegründet. Bild: zvg

Welche Person hat Sie jemals richtig wütend gemacht und warum?

Romana Kalkuhl: Verschiedene Menschen, denen man Chance, Geduld und Liebe gegeben hat und die es nicht geschätzt haben.

Welche heimliche Gewohnheit haben Sie, von der niemand weiss?

Wenn ich es erzählen würde, dann wäre es nicht mehr heimlich.

Wenn Sie etwas aus Ihrer Vergangenheit ungeschehen machen könnten, was wäre das?

Nichts, denn jeder Schritt, jeder Fehler ist auch eine Bereicherung und ein Prozess im Leben.

Was ist Dümmste, das Sie je für Geld gemacht haben?

Kein Kommentar.

Was ist das beste Kompliment, das Sie jemals erhalten haben?

Ich bin generell dankbar. Da ich sehr viel unterwegs bin, bekomme ich immer wieder Komplimente.

Wann haben Sie das letzte Mal richtig geweint und weshalb?

Das ist lange her, wahrscheinlich in meiner Kindheit. In meinem Business muss man einen starken Charakter haben.

Was ist das Verrückteste, was Sie jemals getan haben?

Eine Heuschrecke zu essen, und dass ich in zwei Wochen Südamerika fast jeden Tag geflogen bin.

Erst im Mai brachten die Burning Witches ihre neuste Platte «The Dark Tower» auf den Markt. Bild: zvg

Was war das beste Geschenk, dass Sie jemals bekommen haben, und warum?

Meinen 30. Geburtstag in Las Vegas zu feiern.

Gibt es eine Person, die Sie in Ihrem Leben massgeblich beeinflusst hat? Wenn ja, wie und warum?

Mein Mann und meine Eltern. Weil sie mich zu dem gebracht haben, was ich liebe, Musik! Sie sind liebenswert und hilfsbereit, und machen viel für andere.

Was ist das Gemeinste, das Sie jemandem angetan haben?

Meine Schwester habe ich bei einem Affenangriff draussen gelassen und die Türe zugemacht.

Wenn Sie einen Tag in einem anderen Beruf verbringen könnten, welchen würden Sie wählen und warum?

Stylistin für Kleider und Räume. Mir macht das sehr Spass, auch zu schminken. Oder einkaufen zu gehen mit verschiedenen Leuten, die etwas zum anziehen suchen.

Für was geben Sie unnötig viel Geld aus?

Kleider.

Haben Sie jemals etwas gestohlen? Was war es?

Eine Zuckerwatte der Kollegin.

Welchen Spitznamen haben Sie, den Sie aber nicht leiden können?

Ramona.

Was ist das Peinlichste, das Ihre Eltern jemals über Sie erfahren mussten?

Campingplatzverbot als ich ein Teenager war. Die Eltern waren sehr verärgert.