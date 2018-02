Dabei sein ist alles. Das gilt für die Olympischen Winterspiele – und erst recht für den Fasnachtsumzug. Während es in Pyeongchang – sobald einen der Ehrgeiz packt – auch schneller, höher, stärker sein darf, müsste es in Brugg heissen: bunter, ausgelassener, lauter.

Ganz so kalt und windig wie in Südkorea, wars gestern Sonntagnachmittag in hiesigen Gefilden zum Glück nicht, bewölkt zwar, aber trocken. Gehofft haben alle trotzdem auf einen Regen – keinen Medaillenregen wie bei Cologna, Feuz und Co., sondern auf einen veritablen Konfettiregen. Enttäuscht wurde niemand.