Wobei: In den letzten Jahren sind es nicht mehr viele Vereine, die mitmachen, aber die Metzgete ist in den Restaurant des Tals noch immer beliebt, auch wenn sie dieses Jahr lediglich im Restaurant Weingarten – von den Einheimischen liebevoll «Wygärtli» genannt – sowie im Restaurant Schenkenbergerhof erhältlich ist. Das bedauert «Wygärtli»-Wirt René Wasmer, auch wenn er so weniger Mitbewerber hat.

Zutaten aus der nahen Umgebung

Die Metzgete ist ein wichtiger Einnahmezweig für sein Restaurant. «60 Prozent der Jahreseinnahmen generieren wir in dieser Zeit, in diesen gut drei Monaten», sagt er. Und die Kunden halten ihm die Treue, selbst aus dem Wallis und dem Berner Oberland reisen Gäste an. Sie wissen, was sie im «Wygärtli» bekommen: Metzgete von Schweinen, die auf dem Eichhof in Thalheim langsam auf 120 Kilogramm Schlachtgewicht gefüttert wurden. Zwölf Schweine hat Wasmer für die diesjährige Metzgete bestellt, die geschlachteten Tiere verarbeitet er persönlich in seinem Restaurant. Auch die Beilagen stammen alle aus der nahen Umgebung. So verarbeitet der Wirt in den drei Monaten Metzgete-Zeit 1,5 bis 2 Tonnen Kartoffeln aus der Au in Veltheim zu Rösti. Auf jeden Fall empfiehlt er, im Vorfeld für den Metzgete-Schmaus zu reservieren.

Aus der Region – genauer: von der Weinbaugenossenschaft Schinznach – stammt auch der Sauser, der bereits erhältlich ist. Denn die Traubenlese ist – mit einer Woche Vorsprung zum Vorjahr – in vollem Gang. 121 000 Kilogramm Trauben hat die Weinbaugenossenschaft bereits entgegengenommen. Das ist fast doppelt so viel wie letztes Jahr. Hans Peter Kuhn, Geschäftsführer der Weinbaugenossenschaft Schinznach, rechnet am Ende der Ernte mit 2,8 bis 3 Tonnen Trauben.