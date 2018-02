Schaut man sich dann die Entwicklung der Bevölkerungszahlen an zwischen 2015 und 2017 (Stichtag 31. Dezember) in den beiden zusammengewachsenen Gemeinden, fällt auf: Während in Windisch die Einwohnerzahl jährlich um rund 150 gestiegen ist, sind es in der Stadt Brugg jedes Jahr 50 Personen weniger geworden (siehe Tabellen). Geht das in diesem Stil weiter, wird Brugg wieder unter die 11 000er-Marke fallen und Windisch bald den 8000. Einwohner begrüssen können.

Mehr Ausländer als Durchschnitt

Kaum einen Unterschied gibt es beim Ausländeranteil. Dieser lag Ende letzten Jahres in Brugg bei 28,75% und in Windisch bei 29,55% und hat sich in den Vorjahren nur minim verändert. In beiden Gemeinden ist der Wert aber über dem kantonalen Durchschnitt, der Ende Juni 2017 bei 24,7% lag. Unter den 3190 Ausländern in Brugg sind 60 Nationen vertreten (2016 waren es noch 54 Nationen). In Windisch stammen die meisten der 2260 Ausländer aus Deutschland (419), Italien (319) und der Türkei (247).